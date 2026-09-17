Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümünün meydana geldiği tarihte dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik olarak, İstanbul ve Ankara'da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapıldı.

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, meydana geldiği tarihte dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan ve takipsizlik kararı veren Ali İşgören ile dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı.

Ayrıca Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi ve Uğur ile iletişime geçildi.