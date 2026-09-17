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        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım ile dosyaya takipsizlik kararı veren başsavcı Ali İşgören ve dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı. Koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi

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        Habertürk TV
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümünün meydana geldiği tarihte dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, Cezaevi Savcısı, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşına yönelik olarak, İstanbul ve Ankara'da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon yapıldı.

        Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım, meydana geldiği tarihte dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı olan ve takipsizlik kararı veren Ali İşgören ile dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan gözaltına alındı.

        Ayrıca Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı olan Hasan Atilla Uğur hakkında da gözaltı kararı verildi ve Uğur ile iletişime geçildi.

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