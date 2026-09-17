Celine Dion'a korumasından destek
Tedavisi olmayan nadir görülen bir nörolojik hastalıkla mücadele eden ve altı yıldır uzak kaldığı sahnelere geçtiğimiz günlerde dönen Celine Dion, konser serisini gerçekleştirdiği Paris'te hayranlarını selamlarken korumasından destek aldı
Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, Paris'teki otelinin önünde hayranlarını selamlamak için arabasına binmeden önce durdu ve sevgi seline karşılık verdi.
Ünlü şarkıcının bu anlarda korumasının desteğini alması dikkat çekti. 58 yaşındaki şarkıcı el sallarken, yaşıtı olan koruması, hayranlarının görüş alanından uzakta, çömelerek Dion'un sırtına elini koydu.
Hayranlarına eliyle kalp işareti yapan, öpücük gönderen Dion, hayranlarının koro halinde şarkısını söylemesinden mutlu olduğunu belli etti.
Sanatçı, beş haftalık bir konser serisi için Fransa'nın başkentinde bulunuyor. Bu karşılaşma, serinin ikinci konserini vereceği gün yaşandı.
Dion'un Paris konserleri, 2023'te 'Courage' adlı dünya turnesinin geri kalanını iptal etmek zorunda kalmasından bu yana verdiği ilk konser serisi.
Geçtiğimiz hafta sonu, Paris'teki konser serisinin açılış gecesinde Dion, sahnede duygusal bir konuşma yapmıştı. Gözyaşlarını tutamayan sanatçı, yaşadığı yıkıcı sağlık sorununu "yaşam sebebi" haline getirmeye karar verdiğini paylaşmıştı.
HASTALIK NEDENİYLE ŞARKI SÖYLEYEMİYORDU
Dion, Aralık 2022'de kas sertliğine ve ağrılı spazmlara neden olan 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulduğunu açıklamıştı. En kötü döneminde, bu yıpratıcı hastalık onu düzgün yürüyemez hale getirmiş ve eskisi gibi şarkı söyleyememesine yol açmıştı.
"AĞLAMAYACAĞIMA SÖZ VERMİŞTİM"
Dion, altı yıl sonra çıktığı ilk konserinde, "Ağlamayacağıma dair kendime söz vermiştim. İşte burada, sizin desteğiniz ve sevginiz sayesinde, çok sevdiğim bu şehirde sahnedeyim. Yine de itiraf etmeliyim ki, yol engebeliydi. Yolculuk beklenenden uzun sürdü ve yol boyunca planlanmamış duraklar oldu. Ama pes etmedim. Uzakta, dağların derinliklerinde soluk bir ışık huzmesi. Ona inandım. Ve işte burada. Güneş burada. Güneş, tam önümde" demişti.
"Sahneye geri döneceğime söz vermiştim. İşte buradayım, sizin için şarkı söylüyorum" diyen Dion, "Desteğiniz, sabrınız için çok teşekkür ederim. Şu an olduğum her şey, sizin beni sevmeniz sayesinde oldu" sözlerini kullanmıştı.
Sağlığıyla verdiği zorlu mücadeleden bahsederken Dion, "Bununla her gün yaşayarak kabullendim. Bunu yaşam sebebim yapmaya karar verdim" demişti.
YOĞUN TEDAVİ GÖRDÜ
Dion'un yoğun rehabilitasyon programı kapsamında yeni ilaçlar, fizik tedavi, ses terapisi ve immünoterapi denendi. Sanatçı, fiziksel olarak performans sergileyebilecek durumda olduğundan emin olmak için haftada üç kez 90 dakikalık pilates seanslarının yanı sıra haftada iki kez bale ve barre (bale, pilates ve yogayı birleştiren egzersiz) dersleriyle de kaslarını güçlendiriyor.