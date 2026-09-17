Celine Dion'a korumasından destek

"AĞLAMAYACAĞIMA SÖZ VERMİŞTİM"

Dion, altı yıl sonra çıktığı ilk konserinde, "Ağlamayacağıma dair kendime söz vermiştim. İşte burada, sizin desteğiniz ve sevginiz sayesinde, çok sevdiğim bu şehirde sahnedeyim. Yine de itiraf etmeliyim ki, yol engebeliydi. Yolculuk beklenenden uzun sürdü ve yol boyunca planlanmamış duraklar oldu. Ama pes etmedim. Uzakta, dağların derinliklerinde soluk bir ışık huzmesi. Ona inandım. Ve işte burada. Güneş burada. Güneş, tam önümde" demişti.