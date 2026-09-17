Demet Akalın'a taciz şoku!
Dün akşam İstanbul'da sahne alan Demet Akalın, konser sırasında bir kişi tarafından tacize uğradı
Giriş: 17 Eylül 2026 - 08:59 Güncelleme:
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Akalın'ın konserinde beklenmedik bir olay yaşandı.
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Merter Moda Haftası'nda sahne alan Akalın, konser sırasında bir kişinin tacizine uğradı.
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Akalın, konser esnasında seyircilerin arasına inip şarkı söylerken tanımadığı bir kişi tarafından taciz edildi. Akalın, "Her tarafımı elledi ya alın şunu!" diye bağırdı.