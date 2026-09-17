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        Haberler Magazin Demet Akalın'a taciz şoku!

        Demet Akalın'a taciz şoku!

        Dün akşam İstanbul'da sahne alan Demet Akalın, konser sırasında bir kişi tarafından tacize uğradı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Demet Akalın'ın konserinde beklenmedik bir olay yaşandı.

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        Merter Moda Haftası'nda sahne alan Akalın, konser sırasında bir kişinin tacizine uğradı.

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        Akalın, konser esnasında seyircilerin arasına inip şarkı söylerken tanımadığı bir kişi tarafından taciz edildi. Akalın, "Her tarafımı elledi ya alın şunu!" diye bağırdı.

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        Akalın, yaşananlardan sonra Okan Kurt ile otomobiline binerek mekanı terk etti.

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        Ünlü şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

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        #Demet Akalın
        #merter
        #taciz
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