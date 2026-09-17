2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyon için TFF'nin Riva Tesisleri'nde tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor.

🇪🇸🏆 İspanya Süper Kupası İstanbul'da oynanacak, heyecanı şifresiz ve canlı yayınla HT Spor ekranlarında olacak! 📺



🔔 @_DenizBiricik ve @kevserimesahin'in sunumu; Kaan Bora ve @fikretolunay'ün yorumlarıyla İspanya Süper Kupa Tanıtım Toplantısı Özel Yayını bugün 14.30'da HT… pic.twitter.com/dzRGZKlYh1 — HT Spor (@HTSpor) September 17, 2026

3 BÜYÜKLERİN STADYUMLARINDA OYNANACAK

Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçlar Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu, Fenerbahçe'nin Chobani Stadyumu ve Galatasaray'ın RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.

İŞTE MAÇ TARİHLERİ:

2 Şubat – Chobani Stadı: Barcelona - Atletico Madrid

3 Şubat – Tüpraş Stadı: Real Madrid - Real Sociedad

6 Şubat – RAMS Park Stadı: Final maçı

Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek."

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YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ

Dört takımın mücadele ettiği organizasyonda yarı final eşleşmeleri de netleşti. İşte yarı final eşleşmeleri:

Real Sociedad – Real Madrid

Barcelona – Atletico Madrid

DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

Kurulduğu günden bu yana sporseverleri ekran başına kilitleyen HT Spor, İspanya Süper Kupası'nın heyecanını da milyonlara ulaştıracak. 2-7 Şubat tarihleri arasında tüm dünyanın gözü HT Spor'da olacak. İspanya Süper Kupası'nda yarı finaller ve final maçı HT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.