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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya Süper Kupası için tanıtım toplantısı yapılıyor

        İspanya Süper Kupası için tanıtım toplantısı yapılıyor

        İstanbul'da düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupası için TFF'nin Riva Tesisleri'nde tanıtım toplantısı yapılıyor. 2-7 Şubat'ta oynanacak ve Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ile Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyon HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        İspanya Süper Kupası için tanıtım toplantısı!

        2027 İspanya Süper Kupa organizasyonu, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek. Organizasyon için TFF'nin Riva Tesisleri'nde tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor.

        3 BÜYÜKLERİN STADYUMLARINDA OYNANACAK

        Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçlar Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu, Fenerbahçe'nin Chobani Stadyumu ve Galatasaray'ın RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.

        İŞTE MAÇ TARİHLERİ:

        2 Şubat – Chobani Stadı: Barcelona - Atletico Madrid

        3 Şubat – Tüpraş Stadı: Real Madrid - Real Sociedad

        6 Şubat – RAMS Park Stadı: Final maçı

        Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek."

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        YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ

        Dört takımın mücadele ettiği organizasyonda yarı final eşleşmeleri de netleşti. İşte yarı final eşleşmeleri:

        Real Sociedad – Real Madrid

        Barcelona – Atletico Madrid

        DEV HEYECAN HT SPOR'DA!

        Kurulduğu günden bu yana sporseverleri ekran başına kilitleyen HT Spor, İspanya Süper Kupası'nın heyecanını da milyonlara ulaştıracak. 2-7 Şubat tarihleri arasında tüm dünyanın gözü HT Spor'da olacak. İspanya Süper Kupası'nda yarı finaller ve final maçı HT Spor'dan şifresiz olarak naklen yayınlanacak.

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        #İspanya Süper Kupa
        #Atatürk Olimpiyat Stadı
        #TFF
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