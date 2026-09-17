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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı

        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı

        Diyarbakır'da, parkta tartıştığı eski eşi M.K.'yi silahla yaralayan Ö.K., araçla kaçmaya başladı. M.K.'nin, KADES uygulamasını kullanması ile polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için aracı caddeye konuşlandırdı. Gözü dönmüş adam, kullandığı araçla polis aracına çarpıp takla attıktan sonra yakalanacağını anlayınca silahla hayatına son verdi. Talihsiz kadın da olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 13:44 Güncelleme:
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        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı

        Diyarbakır'da acı olay sabah saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park'ta meydana geldi.

        ESKİ EŞİNİ SİLAHLA VURDU

        Boşandığı eşi M.K. ile buluşan Ö.K., henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından belinden çıkardığı silahla eski eşini yaraladı.

        VURDUĞU ESKİ EŞİNİ ARACA ALDI

        İHA'daki habere göre yaralı eşini araca alan Ö.K., daha sonra bölgeden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Araçta bulunan yaralı M.K., KADES uygulamasını kullandı.

        POLİS ARACINA ÇARPTI

        Aracı takip eden polis ekipleri, Ö.K.'nin kullandığı güzergahın üzerinde araç konuşlandırdı. Ö.K., kullandığı araçla polis aracına çarpıp takla attı.

        İKİSİ DE HAYATA VEDA ETTİ

        Yakalanacağını anlayan Ö.K., yanındaki silahı kullanarak hayatına son verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Ö.K. ve M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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        İNCELEME BAŞLATILDI

        M.K. ve Ö.K.'nin cansız bedenleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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