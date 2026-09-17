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        Haberler Yaşam Rickroll'dan looksmaxxing'e: İnternetin 1400 yeni kelimesi sözlükte

        Rickroll'dan looksmaxxing'e: İnternetin 1400 yeni kelimesi sözlükte

        İnternetin yeni kelimeleri sözlükte! ABD merkezli Merriam-Webster Sözlüğü, sosyal medya kültürü ve günlük yaşamda yaygınlaşan ifadeleri de kapsayan 1400 yeni kelimeyi sözlüğüne ekledi. Looksmaxxing, parasosyal, Rickroll gibi son dönemin dikkat çeken kavramları da listeye dahil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 13:43 Güncelleme:
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        İnternet dili sözlüğe girdi!

        ABD merkezli Merriam-Webster Sözlüğü, sosyal medya ve günlük yaşamda yaygınlaşan 'looksmaxxing', 'parasosyal' ve 'Rickroll' gibi kelimelerin de aralarında bulunduğu 1400 yeni kelimeyi sözlüğe eklediğini duyurdu.

        Merriam-Webster Sözlüğü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sözlüğe giren 1400 kelime sosyal medya kültürünü ve günlük yaşamı yansıtıyor.

        GÜZELLEŞMEK İÇİN AŞIRI ÇABA

        Bu kelimelerden 'looksmaxxing', bir kişinin fiziksel çekiciliğini artırmak için aşırı ya da tehlikeli olabilecek adımlar atması anlamıyla sözlüğe girdi.

        Cambridge Sözlüğü'nün 2025'te yılın kelimesi olarak seçtiği 'parasosyal' de Merriam-Webster'ın sözlüğe eklediği kelimelerden biri oldu. Bu kelime, ünlü ya da kurgusal karakterler başta olmak üzere kişinin tanımadığı birisiyle sahip olduğu tek taraflı duygusal bağ şeklinde tanımlanıyor.

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        KULLANICIYI ŞARKI VİDEOSUNA GÖNDEREN ŞAKA: RICKROLL

        Bir kişinin sosyal medyada çeşitli yollarla İngiliz şarkıcı Rick Astley'nin Never Gonna Give You Up şarkısını dinlemesi için kandırılması anlamında kullanılan 'Rickroll' kelimesi de yeni eklenen sözcüklerden biri oldu.

        Sözlüğe eklenen bir diğer kelime olan 'promposal', ABD'de lisenin son yıllarında düzenlenen baloya eşlik etmesi için kişinin 'yaratıcı, detaylı ve abartılı şekilde' hazırladığı teklif tanımıyla yer aldı.

        Öne çıkan ve son dönemlerdeki trendleri yansıtan kelimelerden biri de 'uncanny valley' oldu. Bu kelime, bir oyuncak bebek, yapay zekayla üretilmiş içerik ya da robot gibi insanı taklit etmek için gerçekçi tasarlanan ancak tam olarak gerçekçi olmayan şeye tepki olarak hissedilen tedirginlik veya tiksinti duygularıyla öne çıkan psikolojik etki anlamına geliyor.

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        #Merriam-Webster Sözlüğü
        #looksmaxxing
        #parasosyal
        #internet dili
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