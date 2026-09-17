'Sevdan Bir Ateş' zirvede!

SHOW TV’nin CNP Film imzalı dizisi 'Sevdan Bir Ateş', duygu ve gerilim yüklü ikinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Mirza ile Leyla’nın yıllar sonra karşı karşıya gelmesi geçmişin kapanmayan hesaplarını yeniden açarken, finalde yaşanan büyük yüzleşme hikâyenin seyrini değiştirdi.

İzleyicilerin beğenisini kazanan dizinin yeni bölümü; 20+ABC1’de 7.88 izlenme oranı, 24.56 izlenme payı, Total’de 7.42 izlenme oranı, 24.08 izlenme payı, AB’de ise 6.82 izlenme oranı, 22.93 izlenme payı alarak zirveye yerleşti. İkinci bölümüyle adeta ekranlara damgasını vurarak herkesi derinden etkiledi.

İKİNCİ BÖLÜM SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Dizi sosyal medyada da övgü yağmuruna tutuldu. #SevdanBirAteş etiketi X’te 5 saat 30 dakika boyunca TT listesinde zirvede kalarak sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Mirza ile Leyla’nın yüzleşmeleri, Hüma’nın hikâyesi ve konsoloslukta kıyılan nikâh gece boyunca izleyicilerin en çok konuştuğu sahneler arasında yer aldı. Murat Ünalmış, Mirza’nın öfkesiyle vicdanı arasında gidip gelen hâlini yansıttığı performansıyla beğeni toplarken; Özge Özacar da Leyla’nın çaresizliğini, kırgınlığını ve mücadelesini ekrana taşıdığı sahnelerle övgü aldı. Finalde Leyla’nın evlilik cüzdanını masaya vurarak “Mirza benim kocam!” dediği an ise bölüme damga vurdu. Sosyal medyada “İşte beklediğimiz final”, “Leyla bütün dengeleri değiştirdi”, “Mirza ve Leyla’nın sahneleri çok etkileyici” ve “Hüma’nın hikâyesi yürekleri burktu” yorumları yapıldı.

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2'NCİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıllar sonra Leyla’yı karşısında gören Mirza, geçmişin acısı ve öfkesiyle onu hayatından uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak Leyla ile Hüma’nın çaresizliğine kayıtsız kalamayarak geri döndü ve onları zor durumdan kurtardı. Anne kızı güvenli bir otele götüren Mirza, Hüma’nın küçük yaşta yaşadığı travma nedeniyle konuşamadığını öğrenince derinden sarsıldı. Küçük kızın ona duyduğu açıklanamaz yakınlık ise aralarındaki bağa dair soru işaretlerini artırdı.

Hüma’nın çocukluğundaki yaralar gün yüzüne çıktı;

MİRZA VE LEYLA EVLENDİ

Leyla ile Hüma’nın Halep’te büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığını öğrenen Mirza, onları kurtarmak için beklenmedik bir karar aldı. Leyla’nın Türkiye’ye gelebilmesini ve Hüma’nın kimlik sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla konsoloslukta Leyla’yla evlendi. Ancak bu nikâhın yalnızca kâğıt üzerinde kalacağını söylemesi, Leyla’nın umutlarını bir kez daha yıktı. Türkiye’ye döndüklerinde Leyla’ya para dolu bir çanta veren Mirza, yollarının orada ayrıldığını, bu parayla kendisine yeni bir hayat kurmasını ve Kapadokya’ya gelmemesini söyledi. Ardından aynı gün Destan’la evleneceğini açıklayarak Leyla’ya bir darbe daha vurdu.

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Mirza ve Leyla konsoloslukta evlendi;

FİNALE LEYLA’NIN NİKÂH BASKINI DAMGA VURDU

Bölümün finalinde heyecan doruğa çıktı. Mirza, Destan’la yarım kalan nikâhını tamamlamak üzere yeniden masaya otururken, geçirdiği kazaya rağmen pes etmeyen Leyla yaralı halde Kozaklı Konağı’na ulaştı. Davetlilerin şaşkın bakışları arasında nikâh masasının önüne gelen Leyla, evlilik cüzdanını masaya vurarak “Mirza benim kocam!” dedi. Konakta büyük bir şok yaratan bu çıkışın ardından bölüm, Mirza ile Leyla’nın göz göze geldiği çarpıcı anla sona erdi. Leyla’nın beklenmedik gelişiyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mirza onu gerçekten hayatından çıkarabilecek mi? Destan, yarım kalan nikâhın ardından nasıl bir adım atacak? Vuslat’ın yıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkacak mı?

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İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

'SEVDAN BİR ATEŞ'İN 3'ÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Yayınlanan tanıtımda; “Destan ile nasıl evlenirsin?” diye soran Leyla’ya Mirza’nın “Git kendine yeni bir hayat kur” diye bağırması dikkat çekerken, Mirza’nın “Bitti” sözlerine karşılık Leyla’nın “O nikâh olmayacak. Sen zaten evlisin” demesi ise adeta şok etkisi yaratıyor. Vuslat acil müdahaleye götürülürken, Miray’ın Leyla’ya tokat atması ve Mirza’ya “Giderken babamızı aldı, dönerken annemizi mi alacak?” diye hesap sorması ise tanıtımın dikkat çeken anlarından biri oluyor. Leyla’nın dengeleri altüst etmesiyle yıkılan Destan’ın çöküşü ve Leyla’yı saçından tutup evden dışarı atması ise yeni bölümde sert yüzleşmelerin yaşanacağının sinyalini veriyor. Mirza’nın “Senden nefret ediyorum” haykırışına karşılık Leyla’nın “Bu yaşanan yedi yılın bir açıklaması var!” sözleri, geçmişte saklananların ne zaman açığa çıkacağı konusunda bir kez daha merak uyandırıyor.

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İşte 'Sevdan Bir Ateş’in 3'üncü Bölüm Tanıtımı;

'Sevdan Bir Ateş' yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de.