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        Haberler Magazin Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi

        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi

        Türk Sineması'nın efsane ismi Kadir İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30'a ertelendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 11:18 Güncelleme:
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        Kadir İnanır'ın vasiyeti ertelendi

        Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran’da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu.

        Üç vasiyeti sabah saatlerinde Beykoz Adliyesi’nde açılacaktı. İnanır’ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30’a ertelendi.

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        #kadir inanır
        #vasiyet
        #oyuncu
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