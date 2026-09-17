Aksaray'da olay, dün saat 12.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde Kasım Kılıç ile eşi Kibar Kılıç, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

EŞİNİ 5 KEZ BIÇAKLAYIP KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre Kasım Kılıç, tartışma sırasında eline geçirdiği ekmek bıçağını eşinin 4 kez karnına 1 kez de sırtına saplayıp kaçtı.

SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kibar Kılıç’ı sırtına saplanan bıçakla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Ameliyatla sırtındaki bıçak çıkarılan Kibar Kılıç’ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kasım Kılıç ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

REKLAM

UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Kibar Kılıç’ın iddiaya göre bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşi Kasım Kılıç hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında oldukları bildirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Kibar Kılıç’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli Kasım Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.