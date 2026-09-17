Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 'Uzaklaştırma' kararı vardı! Eşi sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı

        'Uzaklaştırma' kararı vardı! Eşi sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı

        Aksaray'da, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Kibar Kılıç'ı, 5 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Kasım Kılıç, tutuklandı. Sırtına saplanan bıçakla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Kibar Kılıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 14:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Uzaklaştırma' kararı vardı! Eşi sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı

        Aksaray'da olay, dün saat 12.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi’nde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde Kasım Kılıç ile eşi Kibar Kılıç, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

        EŞİNİ 5 KEZ BIÇAKLAYIP KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre Kasım Kılıç, tartışma sırasında eline geçirdiği ekmek bıçağını eşinin 4 kez karnına 1 kez de sırtına saplayıp kaçtı.

        SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI

        Durumu gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Kibar Kılıç’ı sırtına saplanan bıçakla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

        SAĞLIK DURUMU CİDDİ

        Ameliyatla sırtındaki bıçak çıkarılan Kibar Kılıç’ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kasım Kılıç ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

        REKLAM

        UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

        Kibar Kılıç’ın iddiaya göre bir süre önce kendisine şiddet uygulayan eşi Kasım Kılıç hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve boşanma aşamasında oldukları bildirildi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Kibar Kılıç’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Şüpheli Kasım Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aksaray
        #eşini bıçakladı
        #kadına şiddet
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        Fonu tasfiye edilen yatırımcı ne yapmalı?
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        SPK’dan 7 portföy şirketinin fonlarına tasfiye kararı
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        Emlak Katılım'dan Birevim ve Katılımevim hamlesi
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        PSG ısrar ediyor! Galatasaray satmıyor
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        Netanyahu BM'de konuşacak, Abbas ABD'ye giremeyecek
        'Uzaklaştırma' kararı vardı! Eşi sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı
        'Uzaklaştırma' kararı vardı! Eşi sırtında bıçakla hastaneye kaldırıldı
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        MSB'den Yunan Başbakanı'na tepki!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Batrakov çok kalmayacak!
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Yardım için KADES butonuna bastı... Eski eşini vurup aracına aldı
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi'nden fon açıklaması
        İnternet dili sözlüğe girdi!
        İnternet dili sözlüğe girdi!
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kadir İnanır’ın vasiyeti ertelendi
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Kozinoğlu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Demet Akalın tacize uğradı
        Demet Akalın tacize uğradı
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Cansu öğretmen 3 aylık anneydi
        Koruma desteği
        Koruma desteği
        Salça yaparken kalp damarı yırtıldı
        Salça yaparken kalp damarı yırtıldı
        TCMB'den likidite adımı
        TCMB'den likidite adımı
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        Kartal, Avrupa'da sahne alıyor!
        'Sevdan Bir Ateş' zirvede!
        'Sevdan Bir Ateş' zirvede!