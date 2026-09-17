Japonya'da 100 yaşın üzerinde olanların sayısı 100 bini aştı

Japonya'da 100 yaş ve üzerindeki kişilerin sayısı rekor düzeye ulaşarak 100 bini aştı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, uzun yaşam süresiyle tanınan ülkede, Sağlık Bakanlığı verilerine göre en az 100 yaşında olan 107 bin 677 kişi bulunuyor.

EN YAŞLI KADIN 114 YAŞINDA

En yaşlı kadın olan Kyoto'dan Fuyo Kishimoto 114 yaşında. En yaşlı erkek ise Kumamoto'dan Hikaru Kato ve 112 yaşında.

Asırlık nüfusun yüzde 88'ini kadınlar oluşturuyor. Bu durum genellikle erkeklerin İkinci Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybetmesine veya sağlıksız yaşam tarzlarını benimsemesine bağlanıyor.

Japonya Sağlık Bakanı Kenichiro Ueno, çok sayıda insanın uzun, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Ueno ayrıca yaşlıları destekleyecek güçlü bir sosyal güvenlik sistemi oluşturma sözü verdi.

100 YAŞINA GİRENLERE BAŞBAKANDAN TEBRİK

Japonya'da 100 yaşına giren kişilere başbakandan bir tebrik mektubu ve hatıra amaçlı gümüş bir sake kadehi veriliyor.

Bu kadehler eskiden som gümüşten yapılıyordu. Ancak asırlık nüfus hızla arttığı ve sake kadehleri giderek daha maliyetli bir geleneğe dönüştüğü için 2016'da gümüş kaplama kadehlere geçildi.

Sağlık ve Refah Bakanlığına göre, 100 yaş ve üzerindeki kişilerle ilgili araştırmaların başladığı 1963 yılında Japonya'da yalnızca 153 kişi 100 yaş veya üzerindeydi.

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Bilim insanlarının çoğu, Japonların uzun yaşamını sağlıklı beslenme, aktif yaşam tarzı ve erişilebilir bir sağlık sistemine bağlıyor.

UZUN YAŞAM SÜRESİ KISMEN JAPON BESLENME DÜZENİNE BAĞLANIYOR

Japonya'nın en güneyinde yer alan ve tarihsel olarak dünyada asırlık nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölgelerden biri olan Okinawa'da, uzun yaşam süresi kısmen geleneksel Japon beslenme düzenine bağlanıyor. Bu beslenme düzeninin kalorisi ve doymuş yağ oranı düşük, besin değeri ise yüksek.

Uzmanlar ayrıca Japon toplumunda küçük yaşlardan itibaren yerleşen “meiwaku” adlı bir kavrama da dikkat çekiyor. Topluma yük olma korkusu anlamına gelen bu anlayışın, insanların neden daha ileri yaşlara kadar çalıştığını açıklamaya yardımcı olduğu belirtiliyor.

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Japonya'da ortalama yaşam süresi kadınlarda 87,2, erkeklerde ise 81,7 yıl. Bu oranlar ülkeyi istikrarlı biçimde dünyanın en yüksek yaşam beklentisine sahip ülkeleri arasında tutuyor. Ancak Japonya'nın nüfusu azalıyor.

JAPONYA'DA DOĞUM ORANI HIZLA DÜŞÜYOR

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, hızla düşen doğum oranını “sessiz bir acil durum” olarak nitelendirdi.

Ülkede yetişkin bezi satışları, on yılı aşkın süredir bebek bezi satışlarını geride bırakıyor.

Japonya'nın toplam doğurganlık hızı 2025'te rekor düşük seviye olan 1,14'e geriledi. Bu oran, mevcut nüfusun korunabilmesi için Japonya'da her kadının dünyaya getirmesi gereken 2,1 çocuğun oldukça altında.

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Japonya'nın nüfusu 2008'de 128 milyonla zirve yaptı. Hükümet projeksiyonlarına göre nüfusun 2070'e kadar 87 milyona düşmesi bekleniyor.

Hükümet araştırmasına göre, 18-34 yaş arasındaki bekarların yüzde 20'sinden fazlası hiçbir zaman evlenme niyetinde olmadığını belirtti. Bu kişilerin yaklaşık yarısı ise evliliğin kendilerine herhangi bir fayda sağlamadığını düşündüğünü söyledi.