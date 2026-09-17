Türkiye bugün ekonomide devrim niteliğinde bir karar ile güne başladı. Aylardır adları astronomik şişen bazı hisse senetleri ile anılan fonlarda ödeyememe yani temerrüt sürecinin gündeme gelmesinin ardından 7 portföy yönetim şirketinin 130 fonu için tasfiye kararı alındı. Böylece piyasada sistematik risk yaratan ve Borsa İstanbul'un da önemli kan kaybına uğramasını sağlayan süreç durdurulmuş oldu.

Tasfiye kararı verilen 550 bin yatırımcının bulunduğu 130 fonda fiili tasfiye yöntemine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) karar verecek. SPK'nın süreci yasalar ve mevzuatı çerçevesinde şöyle sürdürmesi bekleniyor: Büyük ihtimalle SPK, fonların tasfiye sürecini Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne verecek. Öncelikle fonlardaki varlık tespit edilecek. Tespit süreci tamamlandığında fonların içindeki varlıklar satılıp paraya çevrilmeye çalışılacak.

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TAHVİL VE ALTIN VARLIĞI OLAN FONLARDA İŞ KOLAY

Pay repo yapılmayan sadece devlet tahvillerinin bulunduğu fonlarda bu işlemin çok zor olmayacağı, yatırımcının mevcut fon varlık değerinden farklı olarak fazla zarar etmeyeceği düşünülüyor. Ancak hisse fonlarında ve yine fonlarla ilgili hisseler teminat verilerek gerçekleştirilen pay repo barındıran para piyasası fonlarında varlıkların paraya çevrilmesinin zor olacağı düşünülüyor. Hisse fonlarında içerideki hisselerin satışının bu fiyatlarla zor olması nedeniyle yatırımcının bir miktar zararı karşılamasının gerekeceği ifade ediliyor. Diğer yandan yine hisse ve pay repo barındıran para piyasası fonlarında sürecin 2-3 ayı bulabileceği düşünülüyor. Para piyasası fonlarında ise bir iki haftalık süreç sonunda yatırımcının parasına kavuşabileceği ifade ediliyor.

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KİM NE KADAR ALACAK?

Tasfiye sürecinde alacaklılar yani fon sahipleri fonun paraya çevrilen tutarları üzerinden fondaki varlıkları oranında pay alacak. Örneğin fonun para çevrilmiş haliyle varlığı yüz TL, fonda bulunan A kişisinin şu andaki alacağı 100 lira, B kişisinin 50 lira ve C ile D kişilerinin 25'er lira ise A kişisi 50, B kişisi 25 ve C ve D kişileri ise 12,5 lira alabilecek.

PAY REPO İŞLEMİNİN NASIL BİR ZARARI OLUR?

Pay senedi repo hisse senetlerinin (payların) belirli bir süre sonra geri alınmak taahhüdüyle bugünden satılması veya tersi şekilde bugünden alınıp ileride geri satılması işlemidir.

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Teminat olarak verilen hisse senedinin fiyatının sert düşmesi halinde para piyasası fonunun teminatı eksilmiş olur yani verdiği borcun altına iner. Borç alan da ödemeyi yapamadığında para piyasası fonu zarar edebilir. Diğer yandan kredi notu düşük olan şirkette temerrüde düşmesi veya borcun ödenmemesi halinde de fon zarar yazabilir. Oysa para piyasanı fonlarının risk seviyesi 1, yani en düşük risk seviyesine sahip.