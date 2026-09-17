Döviz bürosundaki kanlı kavgada öldürülen iki kardeşin son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Fatih'te döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofiste Adnan Aksoy ile kardeşi Kadir Aksoy'un öldürüldüğü silahlı olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Aksoy kardeşlerin beraberlerindeki grupla birlikte, olaydan dakikalar önce iş hanındaki bir çay ocağına geldikleri görülüyor. Saat 12.55 sıralarını gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının ardından grubun döviz ofisine geçtiği belirtildi. Dakikalar sonra ise iki kardeşin hayatını kaybettiği silahlı olay meydana geldi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...
İstanbul Fatih’te Adnan Aksoy (30) ile kardeşi Kadir Aksoy’un (27) öldürüldüğü silahlı olay öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı; kayıtlarda iki kardeşin beraberlerindeki grupla çay ocağına geldikleri ve ardından döviz ofisine geçtikleri görüldü.
CİNAYETTEN KISA SÜRE ÖNCE
15 Eylül günü saat Fatih Nuruosmaniye Mahallesi’nde meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürerken yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre görüntülerde, Adnan Aksoy ile kardeşi Kadir Aksoy’un beraberlerindeki kalabalık grupla iş hanında bulunan çay ocağına geldikleri anlar yer aldı.
Güvenlik kamerasındaki saat 12.55’i gösterirken, grubun burada kısa süre kaldıktan sonra döviz ve altın bozdurma işlemlerinin yapıldığı ofise geçtiği belirtildi.
BİR SÜRE SONRA ÖLDÜRÜLDÜLER
Grubun ofise geçmesinin ardından iş yeri sahibi Kemal E. ve beraberindekilerle tartışma yaşandı. Polisin soruşturmasında, olayın karşılıklı bir çatışma olmadığı, çıkan tartışmanın ardından Aksoy kardeşler ve beraberindekilere ateş açıldı. Acılan ateş sonucu Adnan Aksoy ile kardeşi Kadir Aksoy hayatını kaybederken, E.A. (19) ve B.S. (33) yaralandı.
1 MİLYON 900 BİN SAHTE DOLAR İNCELEMEDE
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayın ardından yaptığı aramalarda ofiste 1 milyon 900 bin sahte dolar bulundu. İlk aşamada olayın sahte dolarlarla bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis paraların kime ait olduğunu ve iki kardeşin öldürülmesiyle bağlantısının bulunup bulunmadığını araştırmaya başladı.
SİLİNEN KAMERA KAYITLARI KURTARILDI
Soruşturmada iş yeri sahibi Kemal E.’nin olayın ardından iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini silmeye çalıştığı da tespit edildi. Bazı görüntülerin silindiği belirlenirken, Cinayet Büro ekiplerinin teknik çalışması sonucu kayıtların bir bölümü hard diskten kurtarıldı.
Kurtarılan görüntüler, olayın nasıl başladığının ve ateş eden kişilerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı. 10 kişinin gözaltında bulunduğu olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.