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        Haberler Ekonomi Borsa BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı

        BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı

        BDDK, Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık bankaların 16 Eylül 2026'dan sonra gerçekleştirdiği hisse geri alımlarının, 31 Aralık 2026'ya kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verdi. Geri alınan paylar ayrıca kredi ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına da dahil edilmeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Bankalara hisse geri alımında kolaylık

        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık bankaların hisse geri alımlarına ilişkin yeni bir karar aldı.

        BDDK’nın 17 Eylül 2026 tarihli ve 11571 sayılı Kurul kararı kapsamında, söz konusu bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden sonra Borsa İstanbul Pay Piyasası’ndan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerine yönelik sermaye hesaplamasında kolaylık sağlandı.

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        Buna göre, bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi kapsamında çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

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        Söz konusu hisseler ayrıca Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamalarına da dahil edilmeyecek.

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        BDDK, kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verdi.

        Karar, BDDK’nın 17 Eylül 2026 tarihli toplantısında, aynı tarihli ve E-24049440-045.01-203166 sayılı yazının incelenmesinin ardından alındı.

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