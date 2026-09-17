TFF açıkladı: Süper Lig ve 1. Lig'in yayın ihalesi tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile kulüp başkanları, 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonların yayın haklarına ilişkin düzenlenecek ihale öncesinde Riva'da bir araya geldi.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, Türk futbolunun dünya çapındaki bilinirliğini artıracak satış ve pazarlama stratejileri ile kulüplerin yayın gelirlerini yükseltebilecek iş birlikleri ele alındı.

YAYIN İHALESİ TARİHİ BELLİ OLDU!

Toplantıda yeni ihale dönemine ilişkin yol haritası oluşturulurken, futbolun önde gelen ülkelerindeki yayın gelirleri de karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.

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Görüşmelerin ardından Süper Lig ve 1. Lig'in yeni yayın ihalesinin 13 Ocak 2027 Çarşamba günü yapılmasına karar verildi. Ayrıca yayın ihalesi kurulunun, ihale tarihine kadar 15 günlük periyotlarla toplanacağı açıklandı.

KULÜP BAŞKANLARI RİVA'DA BULUŞTU

Toplantıya TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil katıldı.

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Galatasaray Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş'ın da yer aldığı görüşmede, federasyonun yönetim ve idari kadrosundan isimler hazır bulundu.

SON ANLAŞMA 182 MİLYON DOLAR

Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesini beIN Sports 182 milyon dolarlık teklifi ile kazanmıştı. KDV ile birlikte anlaşma 218 milyon doları bulmuştu.

Son 7 sezonda yapılan anlaşmalar ve o yıldaki ortalama dolar kuru:

2016/2017 500 milyon dolar - 3,02 TL

2017/2018 465 milyon dolar - 3,64 TL

2018/2019 388 milyon dolar - 4,81 TL

2020/2021337 milyon dolar - 7,06 TL

2021/2022215 milyon dolar - 8,86 TL

2022/2023 127 milyon dolar - 16,55 TL

2023/2024 80 milyon dolar - 23.74 TL

2024/2025 182 milyon dolar - 31.35