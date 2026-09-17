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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon

        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon

        Sermaye piyasaları soruşturmasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasının ardından Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova'nın gözaltına alındı. Emre Tezmen ve Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:40 Güncelleme:
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        Borsada ve sermaye piyasalarında operasyon

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında adli işlemler devam ediyor.

        Bu kapsamda Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın tutuklanmasının ardından, Namık Kemal Gökalp, İbrahim Bekci ve Altunç Kumova’nın gözaltına alındığı, Emre Tezmen ve Serdar Turhan’ın da aralarında bulunduğu toplam 48 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığı öğrenildi.

        Adli kaynaklara göre, yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan 48 kişi arasında Ahmet Özcan, Ali Rıza İncekara, Alper Öztürk, Ayşe Seher Aydın, Berkan Gülen, Bülent Uygun, Büşra Alçelik, Celal Yarız, Emre Tezmen, Enes Furkan Çetinkaya, Enes Yazıcı, Enver Çevik, Erdin Özel, Erkan Kilimci, Feryal Köker, Furkan Baki, Gözde Hacıoğlu, Haldün Saffet İnal, Halil İbrahim Ege, İbrahim Bekci, İlhan Aygün, İsmail Ege, Kemal Akkaya, Lütfi Çetinel, Mehmet Erbey, Mehmet Salih Turhan, Mehmet Yıldırım, Muhammed Yarız, Murat Keçeci, Müjdat Ede, Mustafa Bor, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ömer Bedir Çetinel, Ramazan Erbey, Sabahattin Reha Şen, Salih Can Bülbül, Samet Çetinel, Selçuk Kahya, Serdar Turhan, Serhat Güven, Sezai Bekgöz, Sezer Gümüş, Şerifegül Yıldırım, Uğur Akkafa ve Yunus Emre Yıldırım’ın bulunduğu belirtildi.

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        Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1’inci maddesi kapsamında yaptığı incelemeler ve suç duyuruları doğrultusunda da ilgili kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbirleri uygulandığı bildirildi.

        Bu kapsamda;

        • Katılımevim pay piyasasında 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 27 kişi,
        • Katılımevim pay piyasasında 4 Mart 2026-12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 12 kişi,
        • Gündoğdu pay piyasasında 11 Şubat 2026-8 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 8 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 4 kişi,
        • Destek Faktoring pay piyasasında 15 Ekim 2025-2 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 1 kişi ile işlemleri savcılık makamının takdirine bırakılan 6 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulandığı ifade edildi.

        Mükerrer isimlerin çıkarılmasıyla yurt dışına çıkış yasağı uygulanan toplam 48 farklı kişinin bulunduğu kaydedildi.

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        Sermaye piyasalarının güven, açıklık ve istikrar içinde işlemesini bozmaya yönelik eylemler ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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