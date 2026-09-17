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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Spekülatif paylaşımlara 246 hesap engeli

        Spekülatif paylaşımlara 246 hesap engeli

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülatif paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        246 hesaba erişim engeli

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sanal medya platformlarında sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcılara korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sanal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca resen başlatılan soruşturma ile bazı sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyuna yansıyan paylaşımlarda, doğrudan ya da dolaylı olarak sermaye piyasası araçları hakkında yatırımcıda korku ve paniğe sebep olacak nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 Adet sosyal medya hesabına ve linke İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişimin engellenmesine karar verilerek, karar gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'na gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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        #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
        #sosyal medya
        #erişim engeli
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