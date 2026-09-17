Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır, 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta oyuncunun 2015 yılında bir, 2022 yılında ise iki ayrı vasiyet hazırladığı öğrenildi. Noter huzurunda hazırlanan vasiyetlerin içeriği ise gizli tutuldu. İnanır'ın vasiyetinin okunacağı dava aile fertlerinden bazılarına tebligat ulaşmadığı için 17 Aralık saat 09:30'a ertelendi.

Duruşma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent İnanır, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ve vasiyet değişikliklerine dikkat çekti. İnanır, "Dayımın irade sorunu vardı. Açıklanacak şeyin ne olduğu çok önemli değil. Ağır tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu" dedi. Sanatçının zaman zaman bilinç kaybı yaşadığını, 6 yılda 3 kere pıhtı attığını ve yoğun bakım süreçleri geçirdiğini ifade etti.

REKLAM

Vasiyetin 2015 ve 2022 yıllarında değiştirilmiş olmasının kafalarda soru işareti yarattığını belirten Levent İnanır, bu durumun bir kafa karışıklığı doğurduğunu ve aile içindeki bazı dinamiklerin sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

"İRADE SAHİBİ OLARAK DA HAFIZALARA KAZIMIŞTIR"

Levent İnanır'ın bu açıklamalarının ardından, eski eşi Neslihan Acar'dan çok sert bir tepki geldi. Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Bir oyuncu olarak söylüyorum; Kadir İnanır, yolumuza ışık tutan çok kıymetli bir sinema emekçisidir. Bu ülke için ve çevresindeki tüm insanlar için bıraktığı en büyük miras, barış, adalet ve eşitlik adına yaşanacağını göstermektir. İnandığı değerlerden vazgeçmeyen, şartlar ne kadar ağırlaşırsa ağırlaşsın iradesini koruyan, sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insandır. Hayatı boyunca gösterdiği kararlılık, cesaret ve direnç, onu yalnızca büyük bir sanatçı olarak değil, güçlü bir vicdan ve irade sahibi olarak da hafızalara kazımıştır. Hayattayken de sevgisini, emeğini ve dayanışmasını eksik etmemiştir. Bana ve evladıma kattıkları için minnettarım. Bize iradeli ve doğru insan olmanın kodlarını aktardığı için teşekkür ediyoruz. Anısına saygıyla.

REKLAM

"EN YAKINLARINA DA UTANÇ KALIR"

Açıklamalarına devam eden Acar, bir başka paylaşımında ise "Ünlü insanların hayatlarının büyük kısmı kayıt altında geçer; yemek yese, yürüse, konuşsa, sussa görüntülenir. Bu yüzden haklarında desteksiz atmak gaflet ve dalalettir! Cehaletle birleştiğinde, 'Bir gün adalet ayağına dolanır' diye düşünmezler. En yakınlarına da utanç kalır. Yazık!" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hiç evlenmeyen ve çocuğu bulunmayan Kadir İnanır’ın mirasını 27 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı da iddia edildi.