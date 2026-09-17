Hatay Samandağ’da trafikte ilerleyen mikserin döktüğü beton kameraya yansıdı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir beton mikserinin, yola beton dökerek trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Tomruksuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir beton mikseri, henüz bilinmeyen nedenle yola beton dökerek ilerledi.

Durumu fark eden bir sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, mikserden akan betonun yola döküldüğü ve aracın bu şekilde ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü.