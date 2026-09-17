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        Haberler Gündem Hatay Samandağ’da trafikte ilerleyen mikserin döktüğü beton kameraya yansıdı

        Hatay Samandağ’da trafikte ilerleyen mikserin döktüğü beton kameraya yansıdı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir beton mikserinin seyir halindeyken yola beton dökerek ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 21:04 Güncelleme:
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        Yola beton döke döke ilerledi

        Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir beton mikserinin, yola beton dökerek trafikte ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, ilçeye bağlı Tomruksuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir beton mikseri, henüz bilinmeyen nedenle yola beton dökerek ilerledi.

        Durumu fark eden bir sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, mikserden akan betonun yola döküldüğü ve aracın bu şekilde ilerlemeyi sürdürdüğü görüldü.

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        #Samandağ
        #beton mikseri
        #haberler
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