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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Beşiktaş: 4 - Marsilya: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Beşiktaş: 4 - Marsilya: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, lig etabındaki ilk maçında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Cerny, 59. dakikada Murillo ve 81. dakikada Poku kaydetti. Bu sonuçla birlikte Kartal, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı!

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        Kartal, Avrupa'da kanatlandı!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 4-1 kazandı.

        Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Cerny, 59. dakikada Murillo ve 81. dakikada Poku kaydetti. Marsilya'nın tek golü ise 29. dakikada Abdallah'tan geldi.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Alman ekibi Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

        İşte goller:

        BEŞİKTAŞ SAHASINDA DURDURULAMIYOR!

        Siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Avrupa kupalarında Midtjylland (1-0), Hradec Kralove (1-0), Kauno Zalgiris'i (3-0) ve Marsilya'yı (4-1) yenen Beşiktaş, ligde ise Eyüpspor (1-0), Çorum FK (6-2) ve Erzurumspor FK'yi (3-0) mağlup etti. "Dolmabahçe"de yoluna kayıpsız devam eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde 19 gol atarken, kalesinde 3 gole engel olamadı

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        BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIK

        Beşiktaş'ta sakatlanan Vaclav Cerny, oyuna devam edemedi. Siyah-beyazlılarda sakatlanan Çek futbolcunun yerine 71. dakikada Ernest Poku oyuna dahil oldu.

        VLAHOVIC FORMASINA KAVUŞTU

        Beşiktaş’ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic’in, Marsilya maçı ile birlikte yeniden formasına kavuştu. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında oynanan derbide Fenerbahçeli defans oyuncusu Milan Skriniar ile yaşadığı gerginlik sonrası ‘hakaret’ gerekçesiyle disipline sevk edilen Dusan Vlahovic, 1 maç men cezası alarak son oynadıkları Erzurumspor FK maçında formasından uzak kalmıştı. Bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez rakip ağları havalandıran 26 yaşındaki santrfor, teknik ekibin kararı doğrultusunda 1 maçın ardından yeniden 11’de görev aldı.

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        MIRETTI KADRODAYDI

        Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Fabio Miretti, iki maç aranın ardından kadroda yer aldı.

        Siyah-beyazlı formayı ilk kez ligde 3. hafta maçında Çorum FK karşısında giyen Miretti, daha sonra Fenerbahçe derbisinde ve Erzurumspor FK müsabakasında sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

        Sakatlığını atlatan İtalyan oyuncu, Olimpik Marsilya mücadelesinde yedek kulübesinde şans bekledi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Vlahovic'in pasında sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı, çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu, meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

        12. dakikada Outtara'nın hatalı pasında Abdelli araya girdi. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Abdallah'ın şutunda kaleci Nübel topu kornere çeldi.

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        15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı ceza yayına katedip Olaitan'la verkaç yaptı. Savunmanın arkasına sarkan bu futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 1-0.

        30. dakikada Olimpik Marsilya eşitliği yakaladı. Orta sahada topu kapan Abdelli'nin uzun pasına hareketlenen Abdallah sağdan ceza sahasına girip yerden vurdu, top köşeden filelerle buluştu: 1-1.

        45+3. dakikada Beşiktaş net fırsattan yararlanamadı. Murillo'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Vlahovic, savunma arkasına hareketlenen Orkun Kökçü'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda De Lange gole izin vermedi.

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        Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        55. dakikada İlhan Fakılı'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cerny iki rakibinden sıyrılıp sert vurdu, savunmadan seken meşin yuvarlak Salih Özcan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Vlahovic'e de çarpıp auta çıktı.

        56. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Hızlı hücumda orta sahada topu alan Orkun Kökçü rakip ceza alanı önüne gelip sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta direğe de çarpan top filelere gitti: 2-1.

        59. dakikada fark 2'ye çıktı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Orkun Kökçü'nün ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Murillo kafayı vurdu, meşin yuvarlak kalecinin uzanamayacağı köşeden ağlarla buluştu: 3-1.

        68. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında sol kanatta topla buluşan İlhan Fakılı'nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

        81. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orta sahada rakibiyle girdiği mücadele sonrasında topu kaybetmeyen Olaitan, Vlahovic'le paslaşıp soldan ceza sahasına yaklaştı. Bu futbolcu, sağdan ceza sahasına hareketlenen Poku'ya pasını gönderdi. Poku yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 4-1.

        Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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        #Beşiktaş Marsilya
        #beşiktaş
        #UEFA Avrupa Ligi
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