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        Haberler Gündem 39 ilin emniyet müdürü değişti

        39 ilin emniyet müdürü değişti

        Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 39 ilin emniyet müdürü değişti. 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 00:19 Güncelleme:
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        39 ilin emniyet müdürü değişti

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev değişikliklerini içeren kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. 39 ilin emniyet müdürü değişirken, 24 ilin emniyet müdürü merkeze çekildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev değişikliklerini içeren 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/316 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında çok sayıda il emniyet müdürünün görev yeri değiştirilirken, bazı emniyet müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

        39 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ

        Kararnameyle 39 ilin emniyet müdürlüğüne yeni atamalar gerçekleştirildi. Görev yeri değişen iller arasında Zonguldak, Çorum, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Rize, Aydın, Çankırı, Sinop, Balıkesir, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Kayseri ve Gaziantep de yer aldı.

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        Ayrıca Denizli, Afyonkarahisar, Yalova, Amasya, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Burdur, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Karabük, Kırklareli, Kilis, Kütahya, Mardin, Muş, Nevşehir, Şırnak ve Tokat il emniyet müdürlüklerinde de değişikliğe gidildi.

        24 İL EMNİYET MÜDÜRÜ MERKEZE ÇEKİLDİ

        Kararname kapsamında 24 ilin emniyet müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atandı. Merkeze alınan emniyet müdürleri arasında Afyonkarahisar, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Muş, Nevşehir, Rize, Sinop, Şırnak, Tokat ve Yalova il emniyet müdürleri bulunuyor.

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        ÜST DÜZEY ATAMALAR DA YAPILDI

        Kararnameyle Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde üst düzey görevlendirmeler de gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdür Yardımcıları arasında görev değişiklikleri yapılırken, bazı polis başmüfettişleri il emniyet müdürlüğü görevlerine atandı.

        Emniyet teşkilatındaki yeni görevlendirmeler, 17 Eylül 2026 tarihli ve 2026/316 sayılı kararın ekli listesinde yer alan düzenlemeler doğrultusunda yürürlüğe girdi.

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        #Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi
        #Resmi Gazete
        #Atamalar
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