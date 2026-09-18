Vincenzo Italiano'dan İlhan Fakılı'ya büyük övgü: Başrol oyuncusuna dönüşebilir!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta karşılaşmasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULAR HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

Avrupa Ligi'nde çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncular harika bir iş çıkardı, ilk yarının son 10 dakikası hariç. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz.

"İLHAN BAŞROL OYUNCUSUNA DÖNÜŞEBİLİR"

İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo' diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum.

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"BU TAKIMIN POTANSİYELİ VAR"

Bu takımın gelişim için potansiyeli daha da var. Bence bu takım hala gelişebilir. Neyi geliştirebiliriz? İşlerin iyi gitmediği anlarda topu daha çok tutabiliriz, kararları daha iyi verebiliriz. Her oyuncumu çok seviyorum, beni gerçekten çok iyi dinliyorlar.

Oyuncularım da oynadığımız oyunu seviyor, bu yüzden çok mutluyum. Umarım bu gidişatımız devam eder çünkü bu istek ve arzu bizi çok iyi yerlere götürecektir. Böyle devam etmeliyiz. Böyle harika giden periyot umarım böyle devam eder.

"ORKUN OYNAMAK İSTEDİ"

Orkun Kökçü oynamak istedi, problem olsa oynamazdı. Orkun ve herkes işini çok iyi yaptı. Vaclav Cerny'nin bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Benzin bitince, durmak zorunda kalırsınız. Ernest Poku da iyi işler yaptı, ona da 'Bravo' demek istiyorum. Sessizce zamanının gelmesini bekledi. Bir sorun olduğunu düşünmüyorum, şimdi dinleneceğiz. Pazar günü çok çok önemli bir maçımız var.

"42 BİN KİŞİYİ KUCAKLAMAK İSTİYORUM"

Taraftarların benim adıma tezahüratı beni duygulandırıyor. Bunu ödeyemezsiniz, bunu satın alamazsınız. Harika bir duygu. Elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum ve bunun için hazırım. Elimde olsa, 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım. Bunu yapamıyorum, inşallah bu atmosfer çok uzun sürer devam eder.