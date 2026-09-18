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        Haberler Gündem Güvenlik Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

        Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 05:46 Güncelleme:
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        Hasan Atilla Uğur gözaltına alındı

        MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine yönelik yeniden açılan soruşturma kapsamında İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşı emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım, soruşturma hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar veren ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen dönemin başsavcısı Ali İşgören ile olay tarihinde cezaevi savcısı olarak görev yapan, olay yeri incelemesine katılan ve daha sonra FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen eski Cumhuriyet savcısı Necip Doğan gözaltına alınmış, Kıbrıs'ta olduğu öğrenilen emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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        HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

        İHA'nın haberine göre, Hasan Atilla Uğur Kıbrıs dönüşü uçağının havalimanına inmesinin ardından pasaport kontrolünde gözaltına alınarak Maslak Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturmayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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        #MİT
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        #Kaşif Kozinoğlu soruşturması
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