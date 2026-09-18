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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da 14 yaşındaki çocuktan kalaşnikoflu gözdağı!

        İstanbul'da 14 yaşındaki çocuktan kalaşnikoflu gözdağı!

        İstanbul Sarıyer'de, 14 yaşındaki K.D., aralarında husumet olan kişiye gözdağı vermek için evinin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtı. Yakalanan şüphelinin, kalaşnikofu metruk binadaki koltuk süngerine sakladığı ortaya çıktı. Ruhsatsız tabanca taşıyan 17 yaşındaki B.S. ile polise direnen 3 kişi gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 07:59 Güncelleme:
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        İstanbul'da 14 yaşındaki çocuk kalaşnikofla ateş açtı!

        İstanbul'da olay, önceki gece saat 21.30 sıralarında Sarıyer'deki Çayırbaşı Mahallesi’nde meydana geldi.

        KALAŞNİKOFLA ATEŞ AÇTI

        İddiaya göre K.D. (14), aralarında önceden husumet bulunan kişiye gözdağı vermek amacıyla, husumetlisinin evinin önüne gelerek kalaşnikofla havaya ateş açtı.

        5 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

        İhbar üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine gitti. Yerde bulunan 5 boş kovan bulan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek konuyla ilgili çalışma başlattı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Görüntülerde ateş açanın K.D. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. K.D.’nin yanında B.D. (16) ve D.Ç.’nin (16) de bulunduğu tespit edildi. K.D.’nin evin önünde kalaşnikofla havaya ateş açtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        KOLTUK SÜNGERİNE SAKLAMIŞ

        Çalışmalarını sürdüren ekipler, olayda kullanılan kalaşnikofu 2 katlı metruk bir binada buldu. K.D.’nin silahı, koltuk süngerini keserek içine yerleştirdiği ve lacivert renkli bir çantaya sakladığı belirlenirken, silaha el konuldu.

        POLİS SALDIRI GİRİŞİMİNİ ÖNLEDİ

        Bölgede çalışma yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri bir akaryakıt istasyonu önünde şüpheli davranışlar sergileyen B.S.’yi durdurdu. Üst aramasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu tespit edilen B.S. gözaltına alındı. Bu sırada görevli polislere direnen Serkan E. (49), Hakan E. (27) ve Haktan E. (23) de gözaltına alındı.

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        2 ÇOCUK ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İşlemlerinin ardından Serkan E. ve Hakan E. serbest bırakıldı. K.D. ise, 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', B.S. ise 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.

        K.D. ve B.D.’nin 2’şer, Serkan E.’nin 8, Hakan E.’nin 3, Haktan E.’nin ise 5 emniyete geliş kaydı olduğu öğrenildi.

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