Ödül çıkmazı

BURADAYIM İYİYİM: Gösterime girmedi
• En İyi Kadın Oyuncu (Bige Önal)
PERDE: Gösterime girmedi
• En İyi Senaryo (Özkan Çelik - Cem Zeynel Kılıç)
• En İyi Kadın Oyuncu (Tülin Özen)
• Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu (Duygu Karaca)
• Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu (Bedir Bedir)
CINEMA JAZIREH: Gösterime girmedi
• Umut Veren Erkek Oyuncu (Mazlum Sümer)
EV: Sadece dijital platformda yayınlandı
• Yılmaz Güney Ödülü
• Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu (Erhan Örs)
O DA BİR ŞEY Mİ?: 19.788
• En İyi Yönetmen (Pelin Esmer)
• Adana İzleyici Ödülü
• En İyi Görüntü Yönetmeni (Barbu Balasoiu)
• En İyi Sanat Yönetmeni (Elif Taşçıoğlu)
• Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu (Merve Asya Özgür)
• FİLMYÖN En İyi Yönetmen (Pelin Esmer)
• SİYAD Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü
GÜNDÜZ APOLLON GECE ATHENA: 7.328
• Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü
• En İyi Müzik (Barış Diri)
UÇAN KÖFTECİ: 2.298
• En İyi Erkek Oyuncu (Nazmi Kırık)
• Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu (Aslı Işık)
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 29.414