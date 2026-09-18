Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik, uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı operasyon başlatıldığı, verilen talimatlar doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca gözaltı ve aramaların başladığı öğrenildi.

24 İSİM İÇİN GÖZALTI KARARI

Çalışmalar kapsamında iki ayrı soruşturmayla ilgili olarak Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Şarkıcı Sefo dahil 24 ünlü için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametlerinde arama ve biyolojik inceleme alınacağı öğrenildi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltı kararının yanı sıra arama ve biyolojik inceleme istenen isimler Savcılık tarafından açıklandı. Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Hasan Şaş, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Melis İşiten, Yeliz Yeşilçimen, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçükköse, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Eda Güzelcik, Sezen Çakır ve Sayat Zurnacı hakkında gözaltı kararı verildi.

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SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan operasyon hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, "Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş adamı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatlarıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 18 Eylül 2026 tarihinde 18 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.