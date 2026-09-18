İsraillilerden Netanyahu hükümetinin seçimler öncesinde "bölgede tansiyonu yükseltmesine" karşı gösteri
İsrail Meclisi önünde toplanan bir grup İsrailli, ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde, seçmenden destek bulabilmek için tüm bölgede tansiyonu yükseltmekle eleştirdikleri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti.
Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan grup, "Netanyahu'nun seçimleri sabote etmesine izin vermeyeceğiz" ve "Seçim sabote etme savaşı" yazılı pankartlar açtı ve bu yönde sloganlar attı.
İsrailli grup, Netanyahu'nun seçimlerde oy devşirmek için işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tansiyonu artırdığına, Gazze ve Lübnan'a yönelik yeni saldırılar düzenlediğine, bölgede gerilimi yükselttiğine işaret eden dövizler taşıdı.
Üzerinde "Seçim sabote etme savaşı" yazılı bir füze maketi taşıyan bir grup protestocunun, Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın maskelerini takarak arkasında "Bibi hapishaneye" yazılı turuncu hapishane kıyafetleri giymesi dikkati çekti.
Göstericilerin taşıdığı "(Netanyahu) seçimleri sekteye uğratmak için ne yapacak" yazılı dövizde, Netanyahu'nun seçimleri ertelemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak yükseltmek isteyebileceğine de işaret edildi. Dövizde "Mescid-i Aksa'da tahrikler, Türkiye ile gerilimi artırma, Suriye'deki saldırılar, aşırı sağ ayaklanmalar, Lübnan'da anlaşma ihlali, Batı Şeria'da yıkım, İran'a saldırı, Gazze'ye saldırı, Arap halka karşı provakasyon" seçeneklerine yer verildi.