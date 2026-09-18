İsraillilerden Netanyahu hükümetinin seçimler öncesinde "bölgede tansiyonu yükseltmesine" karşı gösteri

Göstericilerin taşıdığı "(Netanyahu) seçimleri sekteye uğratmak için ne yapacak" yazılı dövizde, Netanyahu'nun seçimleri ertelemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye ile gerilimi kasıtlı olarak yükseltmek isteyebileceğine de işaret edildi. Dövizde "Mescid-i Aksa'da tahrikler, Türkiye ile gerilimi artırma, Suriye'deki saldırılar, aşırı sağ ayaklanmalar, Lübnan'da anlaşma ihlali, Batı Şeria'da yıkım, İran'a saldırı, Gazze'ye saldırı, Arap halka karşı provakasyon" seçeneklerine yer verildi.