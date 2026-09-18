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        Haberler Ekonomi Otomobil Motorinde 'üç hane' hesabı değiştirdi

        Motorinde 'üç hane' hesabı değiştirdi

        Motorin fiyatlarının üç haneli seviyelere çıkmasıyla dizel otomobillerin kullanım maliyeti yeniden hesaplanmaya başladı. Elektrikli otomobillerde ise şarj maliyetleri kullanılan yönteme göre değişiyor. Yapılan hesaplamalar, aylık kullanımda elektrikli otomobillerin enerji giderleri ile dizel araçlar arasındaki makasın giderek açıldığını ortaya koyuyor. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 18 Eylül 2026 - 10:24 Güncelleme:
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        Motorinde 'üç hane' hesabı değiştirdi

        Son dönemde enerji fiyatlarında yaşanan hareketlilik, otomobil kullanıcılarının yakıt tercihlerindeki maliyet hesabını yeniden gündeme taşıdı.

        Özellikle motorin fiyatlarında son 1 ayda yaşanan artış, dizel araçların kullanım maliyetlerini yükseltirken, elektrikli otomobillerin enerji giderleri de şarj maliyetlerindeki değişime bağlı olarak yeniden hesaplanıyor.

        Motorin 100 TL'yi aştı
        Motorin 100 TL'yi aştı

        Öyle ki, 1 ay önce motorinin litre fiyatı yaklaşık 80 TL seviyesindeyken, bugün İstanbul’da motorinin litre fiyatı üç haneli rakamlara ulaştı ve 100.31 TL seviyesine çıktı.

        İşte bu durum, yakıt maliyetlerini de tümden değiştirdi.

        Örneğin, 100 kilometrede ortalama 6 litre yakıt tüketen ve 50 litrelik depoya sahip bir dizel otomobilin tam depo ile yaklaşık 833 kilometre yol alabildiğini hesaba katalım.

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        Motorinin 1 ay önceki fiyatına göre hesaplandığında:

        - 50 litrelik bir depo maliyeti yaklaşık 3 bin 989 TL,

        - Aylık 1.500 kilometrelik kullanımda tüketilen yakıt yaklaşık 90 litre,

        - Aylık yakıt gideri de yaklaşık 7 bin 180 TL şeklindeydi.

        Güncel motorin fiyatıyla ise;

        - 50 litrelik depo maliyeti yaklaşık 5 bin 15 TL

        - Aylık yakıt gideri de yaklaşık 9 bin 28 TL olarak hesaplanıyor.

        Buna göre dizel bir otomobilin aylık yakıt maliyeti yalnızca son 1 ayda yüzde 25 artmış oldu.

        Peki elektrikli otomobillerde kullanım maliyetleri nasıl, gelin birlikte bakalım.

        ŞARJ GÖRE MALİYET DEĞİŞİYOR

        60 kWh kapasiteli bataryaya sahip ve ortalama 18 kWh/100 kilometre tüketen bir elektrikli otomobil, tam şarjla yaklaşık 333 kilometre menzil sunabiliyor.

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        Aylık bin 500 kilometrelik kullanımda bu elektrikli aracın ihtiyaç duyduğu enerji miktarı yaklaşık 270 kWh olarak hesaplanıyor.

        Elektrikli araçlarda maliyet, kullanılan şarj yöntemine göre değişiklik gösteriyor.

        Evden şarj, kamuya açık şarj istasyonlarına göre daha düşük maliyet sunarken, hızlı şarj (DC) kullanımı ise toplam gideri artırabiliyor.

        Konut elektriğinde yaklaşık 3 TL/kWh seviyesinde bir maliyet varsayıldığında, söz konusu elektrikli aracın evden şarj maliyeti yaklaşık 810 TL'yi buluyor.

        AC şarj istasyonu kullanıldığında:

        AC şarj noktalarında kWh fiyatlarının yaklaşık 8.5-10 TL seviyelerinde bulunduğu dikkate alındığında ise bu otomobilin kamuya açık AC şarj istasyonlarında aylık şarj maliyeti yaklaşık 2 bin 430 TL olarak ortaya çıkıyor.

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        DC hızlı şarj kullanıldığında:

        Uzun yol ve hızlı şarj ihtiyacında kullanılan DC istasyonlarda kWh maliyetleri yaklaşık 12-16 TL aralığına çıkabiliyor.

        Ortalama 14 TL/kWh üzerinden hesaplandığında:

        270 kWh x 14 TL = yaklaşık 3 bin 780 TL aylık enerji maliyeti oluşuyor.

        Bu hesaplamaya göre 60 kWh bataryalı bir elektrikli otomobilin aylık enerji gideri;

        Evden şarjda: yaklaşık 800 TL

        AC şarj ağırlıklı kullanımda: yaklaşık 2 bin 400 TL

        DC hızlı şarj ağırlıklı kullanımda: yaklaşık 3 bin 800 TL seviyesinde gerçekleşiyor.

        YAKIT MALİYETİNDE FARK BÜYÜYOR

        Güncel şarj fiyatları üzerinden yapılan hesaplamada, 1 ay önceki elektrik maliyetleriyle kıyaslandığında, elektrikli araçların enerji giderlerindeki değişim motorine göre daha sınırlı kalırken, toplam kullanım maliyetindeki avantajını büyük ölçüde koruduğu görülüyor.

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        Sonuç olarak, motorinin litresinin son 1 ayda 100 TL seviyesine yaklaşması ve ardından bu seviyeyi aşması, dizel otomobillerin kilometre başına maliyetini artırdı.

        Elektrikli otomobillerde ise şarj maliyetleri kullanım şekline göre değişse de enerji giderleri açısından dizel araçlara kıyasla daha düşük seviyelerde kalmaya devam ediyor.

        Bu nedenle otomobil tercihinde yalnızca satın alma fiyatı değil, uzun vadeli kullanım maliyeti, enerji fiyatlarının seyri ve aracın kullanım profili de giderek daha önemli hale geliyor.

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