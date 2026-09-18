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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çifte cinayetten beraat etmişti... Yeni cezası belli oldu!

        Çifte cinayetten beraat etmişti... Yeni cezası belli oldu!

        Isparta'da, 2017 yılında ortadan kaybolan 34 yaşındaki Korhan Taştekin ile 24 yaşındaki Zehra Çaycı'yı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan 44 yaşındaki Ali Aydıner hakkında delil yetersizliğinden verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay'ın kararında 2 kişinin yaşadıklarına dair herhangi bir emare bulunmadığına, sanığın boşandığı ancak beraber yaşadığı Özlem Singeç'e, "Korhan ile Zehra'yı ben öldürdüm" şeklindeki beyanına dikkat çekildi. Yeniden yargılanan Aydıner, 2 kez ömür boyu hapse mahkum edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Çifte cinayetten beraat etmişti... Yeni cezası belli oldu!

        Isparta'da her ikisi de iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin (34) ile 2 çocuk annesi Zehra Çaycı (24), 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu.

        Ali Aydıner, çifte cinayetten yargılanıp beraat etmişti.
        Ali Aydıner, çifte cinayetten yargılanıp beraat etmişti.

        EN SON ONUN YANINDA GÖRÜLDÜ

        DHA'daki habere göre Çaycı ve Taştekin'in öldürülmüş olma ihtimaline karşı Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çaycı ve Taştekin'in en son Ali Aydıner'e (44) ait besihanede görüldüğü öne sürüldü.

        Zehra Çaycı, 24 yaşındaydı.
        Zehra Çaycı, 24 yaşındaydı.

        "DELİL YETERSİZLİĞİNDEN" BERAAT ETTİ

        Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Tutuklanan Aydıner hakkında, 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis istemi ile Isparta 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 7 Ocak 2021'de görülen duruşmada, sanık Ali Aydıner'in delil yetersizliğinden beraatine ve tahliyesine karar verildi.

        Korhan Taştekin, 34 yaşındaydı.
        Korhan Taştekin, 34 yaşındaydı.
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        YARGITAY KARARI BOZDU

        Taştekin ve Çaycı ailelerinin itirazı sonucu dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 14 Ocak 2026 tarihinde beraat kararını bozarak, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Yargıtay kararında; kayıp kişilerin cesetlerinin bulunmaması ve halen hayatta olma ihtimalleri nedeniyle sanık hakkında yerel mahkemenin beraat kararı vermesine atıfta bulunuldu.

        "YAŞADIKLARINA DAİR EMARE YOK"

        2 kişinin yaşadıklarına dair herhangi bir emare bulunmadığı, yıllardır sınırlı bütçe ile hayatlarını idame ettirdikleri düşünüldüğünde maaşlarını dahi çekmediklerinden ve hiçbir resmi işlem yapmadıklarından yola çıkılarak yaşamalarının imkansız olduğuna dikkat çekildi.

        Ali Aydıner hakkındaki beraat kararı bozuldu.
        Ali Aydıner hakkındaki beraat kararı bozuldu.
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        "SIM KARTLAR ÜZERİNDEN ÇIKTI"

        Yargıtay kararında, Çaycı ve Taştekin'in en son görüldükleri besihaneye ait evde çekilen canlı yayın, baz istasyonlarından alınan sinyaller, kayıp kişilerin telefonlarından alınan SIM kartların Ali Aydıner üzerinden çıktığına, sanığın cinayetle ilgili şüpheleri başkaları üzerine çekme gayretine de vurgu yapıldı. Ayrıca sanık Ali Aydıner'in, Korhan Taştekin'in boşandığı ancak beraber yaşadığı Özlem Singeç'e "Korhan ile Zehra'yı ben öldürdüm" şeklindeki beyanı da dosyada yer aldı.

        TUTUKLANARAK YENİDEN YARGILANDI

        Yargıtay'ın bozma kararının ardından Ali Aydıner tutuklanıp, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Davanın son duruşması 8 Eylül'de görülerek karara bağlandı. Korhan Taştekin'in annesi Fadime Taştekin, boşandığı Özlem Singeç, Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Ali Aydıner, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

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        SAVCI 2 KEZ MÜEBBET İSTEDİ

        İddia makamı mütalaasında, sanığın 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçunun sabit olduğunu belirterek, 2 kez ömür boyu hapisle cezalandırılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti mütalaa hakkında savunma yapması için sanığa söz verdi. Sanık Aydıner, "Beni aileler tanır. Böyle bir şey yapmayacağımı bilirler. Böyle bir şey yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Davacı taraflar ise mütalaaya katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

        2 KEZ AĞIR MÜEBBET HAPİS VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Ali Aydıner hakkında 2 kişiyi 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ömür boyu hapis cezası verdiğini açıkladı. Heyet, sanığın herhangi bir pişmanlık duyduğu yönünde kanaat oluşmadığını bu nedenle ceza indirimi uygulanmadığını da ifade etti.

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