Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasada yaşananlara ilişkin katıldığı NTV yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Şimşek açıklamasında "Piyasada yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılan sistemik bir risk söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek alınan önlemlerin şu aşamada yeterli olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Dün Finansal İstikrar Kurulu toplandı. Net bir şekilde, bütün ekonomi otoriteleri bir aradaydık. Bu kurullar piyasalarda sistemik risk oluşmasını engellemeye yönelik sürekli şekilde istişari bir kurul, orada gereken tedbirlerin alınmasına yönelik kararlar alınıyor. Özetle, piyasalarda dün itibarıyla yaşananlar esas itibarıyla sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Genele yayılmış sistemik risk söz konusu değil. Borsa ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Serbest fon dediğimiz alan tüm dünyada nispeten serbest bir alan. Nitelikli yatırımcıların yatırım yaptığı bir alan. Dışarıda bunlara hedge fon diyebiliriz. Oradaki regülasyon daha gevşek. 2019 yılından itibaren TEFAS'ta işlem görmeye başlayınca bu alan büyüyor. Sınırlı sayıdaki fondan bahsediyoruz. 2038 fon var Türkiye'de bunların 131'inden bahsediyoruz" dedi.

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Bakan Şimşek'in açıklamasının devamı ise şöyle:

Fon rehberi ile aslında bu son dönemde sınırlı sayıda fonda yaşanan sorunların bir daha yaşanmaması için gerekli düzenleme büyük ölçüde tamamlanmıştır.

Sorunlu alanı karantinaya aldık. Serbest fonlara ilişkin alan çok ciddi bir biçimde düzenlendi. Bir daha benzer bir oynaklığın yaşanma ihtimali çok düşük.

Banka dışı finans kısmına gelince, şu anda bir sorun yok. Fakat o alan hızlı büyüyor, hızlı büyüyen alanların daha yakından izlenmesi, doğru alanlarda tutulması gerekiyor.

Dün bir dizi tedbir açıkladık. Bir kısmını açıklamadık. Sistemik bir risk olasılığı düşük olmakla birlikte biz tedbirliydik. Her zaman bizim bu tür senaryolara karşı sadece A değil B ve C planlarımız var. Aslında dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Ne yaptık? Merkez Bankası dedi ki rahat olun ben gerekli likiditeyi sağlayacağım dedi. Likidite çok önemli. İkinci olarak BDDK özellikle bu finansal piyasalarla ilişkili olduğu için bankaların kendi hisselerini alması halinde çekirdek sermayeden onu düşürmeyeceğine dair bir adım attı rahatlattı , SPK zaten gereken hızda sorunlu alanı karantinaya aldı daha sonra da tasfiye sürecini açıkladı. Biz tekrar söylüyorum, düne baktığımızda şunu görüyoruz, piyasada güven devam ediyor. Piyasanın yüzde 90'ında zaten sorun yoktu. Sorunlu alan dar bir alandı. Piyasa bozucu eylemlere giren alanların tamamı için yüzde 10'dan bahsediyoruz. Yüzde 10 önemsizdir demiyorum ama onu ayırdık. Piyasanın geneline baktığınızda hem fon piyasası, yani para piyasası fonları geleneksel fonlar, diğer serbest fonlar tamamı normal bir işleyiş içerisinde sorun yok, sistemik olarak bir risk yok. Bankacılık sisteminde de biliyorsunuz katı kurallara tabii tutuyoruz. Likiditede sorun yok. Varlık kalitesinde yine özellikle karşılıklar anlamında da varlık kalitesinde de bir sorun yok. Karlılıkta tabii reel olarak baktığımızda o alanda belki biraz bankacılar serzenişte bulunurlar ama genel anlamda baktığınız zaman orada da bir sorun yok. Benim gördüğüm dün, risk algısı yüksek olsaydı CDS yükselirdi, bırakın yükselmeyi sınırlı da olsa düştü. Borsa dün pozitifteydi ve genel olarak da genele yayılan pozitif bir hava vardı. Ama en önemlisi bence ne biliyor musunuz? Stresi nereden ölçtük? Yatırımcı çıkışa yönelince bunu hazinenin tahvil piyasasında hissettik. Bizim 2 yıl vadeli, 5 yıl vadeli, 10 yıl vadeli kağıtlarımız faizlerinde önceki gün yani dün değil, satışlar geldi çünkü likidite ihtiyacı vardı ve o satışlarla birlikte bir stres çıktı ortaya. Dün o stres tamamen kayboldu, faizler düştü. Neden çünkü aldığımız tedbirler doğru.