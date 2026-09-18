Spor yazarları Beşiktaş'ın Marsilya zaferini değerlendirdi: Beşiktaş ortalığı kasıp kavurdu!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Marsilya'yı 4-1 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş'ın Marsilya mücadelesini değerlendirdi
Spor yazarları Beşiktaş'ın Marsilya galibiyetini köşelerinde değerlendirdi.
"BEŞİKTAŞ, MARSILYA'YI SAHADAN SİLDİ!"
Güntekin Onay: "İkinci yarıda alanı çok iyi daraltan Beşiktaş, Marsilya’yı adeta sahadan sildi. Cerny’nin harika golü sonrası oyunun ve sahanın tek hakimi olan siyah beyazlı temsilcimiz değişiklikler ile daha da yukarıya çıktı. Beşiktaş, Fransa’nın en büyük 3 takımından biri olan Marsilya’yı 4-1 ile geçerek adeta güç gösterisi yaptı ve Avrupa’da harika bir başlangıç yaptı. İtaliano, gelince yazmıştım ve söylemiştim. Çok çalışkan, yetenekli ve yaratıcı bir teknik adam. Ayrıca da futbolla kafayı tamamen bozmuş bir antrenör. Beşiktaş’ın bu hocayla her geçen hafta daha da ileriye gitmemesi için hiç bir neden yok. Trossard gibi bir yıldızın olmadığı bir Avrupa maçında elde edilen 4-1’lik skor, güçlü oyun ve tribündeki taraftar alkışı fazlasıyla hak ediyor." (Hürriyet)
"ITALIANO TAKIMININ YOLU AÇIK!"
Cem Dizdar: "İkinci devre de ilki gibi gayet dengeli başladı. Belli ki Vincenzo Italiano, problemleri teşhis edip yapılması gerekenleri takıma nakşetmişti. Önce Vlahoviç’ten başlayıp Orkun üzerinden Cerny golü geldi. Ardından Orkun kornerinde Murillo ilk maçta üç puanı perçinledi! Eksiklerini gördüğü her maçta birikimini artırıyor Beşiktaş. Daha çok ve farklı maçlar daha yüksek birikim! Sürdürmek için bu duruma dayanıklı olmak gerekiyor. Kimi zaman çeşitli nedenlerle kayıplar yaşansa da, dayanıklılık. Bunu sağladığında yolu açık görünüyor Italiano takımının..." (Fanatik)
"BEŞİKTAŞ ORTALIĞI KASIP KAVURDU!"
Turgay Demir: "Ne diyordu o efsane filmde; bir şey gelir, ortalığı kasıp kavurur ve geriye sadece hatırası kalır!.. Beşiktaş tam olarak öyle yaptı. Ortalığı kasıp kavurdu ve Marsilya için bu geceden geriye kalan sadece acı bir hatıra oldu. Tek kelimeyle fırtına gibi başladı Beşiktaş. İlhan Fakılı'nın soldan vurduğu kroşeyle rakibini sarstı. Tribünler yeri göğü inletirken sahadaki Marsilyalı oyuncuların şaşkınlıkları yüzlerinden okunuyordu. O bölümde ikinci golü bulsak maç daha ilk yarıda kopmuş olurdu. Biz biraz durduk, orta sahada Olaitan, Salih ve Orkun'un arasındaki mesafe açıldı, Vlahovic yalnız kaldı. Savunmanın iki kanat beki ve sağ öndeki Cerny de bazı hatalar yaptılar. Abdallah ile Marsilya golü bulunca maç zora girmesine rağmen ilk yarının son dakikasında Orkun'la öne geçme fırsatını kaçıran yine bizdik. Marsilya dengesiz bir takım. Öne çok çabuk çıkıyorlar ama geri dönüşleri aynı şekilde değil. Beşiktaş bunu değerlendirmeliydi ve ikinci yarıda da olan buydu. Önce Cerny sağdan girip uzak köşeye bıraktı, ardından Murillo kafayla eski takımına selam çaktı… Bitti mi, bitmedi!.. Olaitan orta sahada neredeyse bütün Fransa'yla savaşırcasına düştü, kalktı, bırakmadı, pes etmedi. O gayretin karşılığında ceza sahasına bırakılan topu Poku ağlara gönderdi… Muhteşem bir zafer. Ligde hakemlere rağmen tam gaz giden Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne de şahane bir başlangıç yaptı. Herkes işini iyi yaptı ama gecenin parlayan yıldızı bana göre Olaitan'dı… Alkışlar önce sana çocuk!.. Bir alkış da tribünleri tıklım tıklım doldurup bir an bile susmayan muhteşem Beşiktaş taraftarına… Yok böyle bir tribün, inanın bana dünyada yok. Çok seviyorlar… Vallahi bak…" (Fotomaç)
"İŞTE CERNY, ADAMIM!"
Bilal Meşe: "İşte Cerny, adamım benim! Hep onu oyundan alanların kulakları çınlasın! Orkun, sağda Cerny’yi gördü, Çek futbolcu sağıyla topu uzak köşeye göndererek takımını yeniden öne geçirdi. Kartal bu golle adeta coştu, kaptan Orkun’un korneri, Murillo yükseldi, kafayı çaktı, farkı ikiye çıkardı. Olaitan, o nasıl bir enerji kardeş, tank gibi durdurabilene aşk olsun. Çekiliyor, düşürülüyor, ayağa kalkıyor, asistini de yapıyor, Poku 81’de farkı üçe çıkardı. Böylesi bir taraftar dünyada yok arkadaş! Abartmıyorum bu taraftar önünde herkes oynar, ölüyü canlandırır valla! Süper Lig’de gözünü zirveye diken Kartal, UEFA Avrupa Ligi’ne fırtına gibi başladı. Beşiktaş’ın ortaya koyduğu futboldan taraflı, tarafsız herkes keyif alıyor, valla helal olsun!" (Milliyet)
"AVRUPA'DA BİZ DE VARIZ"
Murat Özbostan: "Tüpraş Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi'nin ilk gecesi, Beşiktaş'ın yeni yüzünü gösterdiği bir gece oldu. Vincenzo Italiano'nun takımı, Marsilya'yı 4-1 yenerek lig aşamasına üç puanla başladı. Skor tabelası soğuk bir rakam gibi duruyor belki ama sahada yaşananlar, siyah-beyazlı taraftar için bambaşka bir hikâyeydi. İlk yarı, İstanbul'un klasik Avrupa gecelerinden biri gibi başladı. Beşiktaş baskılı oynadı, topa hakim oldu. 15. dakikada Junior Olaitan'ın aklıyla, genç İlhan Fakılı'nın soğukkanlılığıyla gelen gol, stadyumu ayağa kaldırdı. O gol sadece bir sayı değildi; bir mesajdı. "Biz buradayız, hazırız" diyordu. Ama Marsilya da boş durmadı. Abdallah'ın hızlı bir kontratakla attığı golle skor eşitlendi. İlk yarı 1-1 sona erdi. O anda birçok kişi "Klasik Beşiktaş Avrupa maçı" diye düşünmüş olabilir. Bir öne geç, sonra dengelen, sonra dağıl… Ama bu sefer öyle olmadı. İkinci yarıda Vincenzo Italiano'nun adamları sahaya farklı çıktı. Daha kararlı, daha keskin, daha aç. 56. dakikada Cerny'nin ayağının içiyle çizdiği gol, maçın kırılma anıydı. Üç dakika sonra eski Marsilyalı Murillo, kafa vuruşuyla eski takımını yere serdi. Bitmedi Poku son sözü söyledi.. Beşiktaş taraftarı için müthiş bir gece oldu.. Beşiktaş'ın bu zaferi "Ben artık buradayım" demek gibiydi. Bu maç, Beşiktaş'ın yazın yaptığı takviyelerin ve Italiano'nun getirdiği düzenin ilk gerçek sınavıydı. Köşe yazısı yazmak biraz da duyguları karıştırmaktır. Bu gece Beşiktaş taraftarı, uzun zamandır özlediği o "Avrupa'da biz de varız" hissini tattı. Tebrikler Beşiktaş… Türkiye'ye de böyle güzel bir galibiyet yaşattığın için.." (Sabah)
"CESUR YÜREK ITALIANO'YA YAZAR"
Fatih Doğan: "İşte Avrupa futbolunda ihtiyaç duyulan reaksiyon bu. Skora değil, oyuna hükmetmek. Dolmabahçe'de tribünler de bu futbolu arkasına alınca Marsilya için maç giderek oyuncu olmaktan seyirci olmaya döndü. Bu galibiyetin en önemli tarafı, yalnızca Marsilya'yı 4-1 yenmek değil. Beşiktaş'ın 1-1'den sonra oyunu değiştirebilmesi. Murillo ve Poku ile gelen gollerde yine Olaitan'ın izleri vardı, maçın en iyi oyuncusuydu. İşte Avrupa'da yürümek isteyen Beşiktaş'ın göstermesi gereken karakter tam olarak buydu. Bu da cesur yürek İtaliano'ya yazar." (Sabah)
"MARSILYA İKİNCİ YARIDA TESLİM OLDU!"
Attila Gökçe: "Her şey çok güzel başladı… Taraftar tribünde, ayakta coşku nöbeti tutuyor, Italiano ve oyuncuları, bildikleri doğruları sergileyerek sürdürülebilir oyun anlayışını tekrarlıyordu. Beşiktaş 13 şut attı… 10’u ceza alanı içinden. Buna karşılık Marsilya 8 şutun 6’sını dışarıdan denedi. Italiano’nun ekibi gol beklentisini yüzde 1.76’ya yükselterek ezici bir baskı kurdu. Marsilya 0.63’de kaldı. İlk golü Olaitan’ın olağanüstü asisti ile genç İlhan Fakılı’nın ayağından kazandılar. Gol sonrası tablo biraz değişti. Akan oyunda Emirhan, Agbadou ve Murillo’nun santra çizgisine çıkarak hücumu destekleme hamleleri, Marsilya takımının geçişlerle önemli fırsatlar yaratmasına yol açtı. 30. dakikada Abdallah’ın attığı gol, hararetli gecenin soğuk duşuydu. Marsilya ikinci yarıda teslim oldu. Beşiktaş 56’da Kaptan’ın asistiyle Cerny’nin golünü buldu. Dört dakika sonra kornere kafa koyan eski Marsilyalı Murillo, kornerden gelen topa muhteşem kafa vuruşuyla üçüncü golü adeta çivi gibi çaktı. Sonra Poko’nun gösterideki final golü! Beşiktaş’ın oyundaki karakteri de alkışı hak ediyor. Skor üstünlüğü devam ederken hücum isteğini asla kaybetmediler. Italiano cesur bir hoca… Başkalarının risk gördüğü hamleleri başarıyla sergiliyor. Savunmanın hücum etkinliği buna çok iyi bir örnek… Hele Agbadou’yu Djalo ile değiştirmesi, Ndidi, Oh, Poko, Miretti’yi oyuna sürüp Cerny, Orkun ve Olaitan’la İlhan’ı kenara çekip dinlendirmesi takımın bütünlüğünü göstermesi bakımından dikkat çekiciydi. Vlahovic’e de bakalım… İki stoperin baskısı ve savunma kalabalığı içinde rahat oynayamadı. Baktı ki zorlanıyor, oyun kurgusuna katılıp nefis pozisyonlar yarattı." (Milliyet)