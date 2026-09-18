Beşiktaş'ın Marsilya galibiyeti Fransa'da gündem oldu! "İstanbul'da süpürüldü!"
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, lig etabındaki ilk maçında Marsilya'yı 4-1'lik skorla adeta ezip geçti. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri İlhan Fakılı, Cerny, Murillo ve Poku kaydetti. Karşılaşma Fransız basınında geniş yer bulurken, Marsilya'nın performansı yerden yere vuruldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Marsilya'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Siyah-beyazlıların maçta sergilediği performans takdir edilirken, Fransa basını da mücadeleye geniş yer ayırdı.
Marsilya'nın oyununu sert şekilde eleştiren Fransızlar, takımın Beşiktaş karşısında büyük bir çöküş yaşadığını belirtti.
"İSTANBUL'DA AĞIR YARALANDI"
Fransızların ünlü spor gazetesi L'Equipe, "Marsilya İstanbul'da ağır yaralandı" başlığını kullanırken, haberde; ikinci yarıdaki Marsilya performansının kabul edilemez olduğu belirtildi. Beşiktaş'ın her atağının gol pozisyonuna dönüştüğü vurgulandı ve Marsilya'nın takım savunması eleştirildi.
"PARAMPARÇA OLDU"
Eurosport France ise, "İlk yarı umut vericiydi ancak Marsilya ikinci yarıda paramparça oldu" ifadelerini kullandı. Marsilya'nın içinde bulunduğu durumun pazar günkü PSG maçı öncesinde taraftarı ciddi şekilde korkuttuğuna da değinildi.
La Provence gazetesi, 1-1'den sonra işlerin bir anda değiştiğine vurgu yaparken, Marsilya'nın adeta sahada kaybolduğu belirtildi.
"İSTANBUL'DA SÜPÜRÜLDÜ"
"Marsilya İstanbul'da süpürüldü!" başlığını kullanan Le Phoceen ise Marsilya'nın özellikle savunmada berbat bir performans sergilediğini vurguladı. 3 dakika içinde skorun bir anda 1-1'den 3-1'e geldiği ve takımın direncini kaybettiği ifade edildi.