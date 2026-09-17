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        Haberler Ekonomi Enerji Motorin 100 TL'yi aştı

        Motorin 100 TL'yi aştı

        Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Eylül 2026 - 07:57 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Motorin 100 TL'yi aştı

        Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı Türkiye genelindeki tüm illerde 100 liranın üzerine çıktı.

        Motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 100,40 TL, Anadolu Yakası'nda 100,20 TL olarak uygulanırken, Ankara'da 101,50 TL, İzmir'de 101,80 TL seviyesine yükseldi.

        Motorin fiyatının en yüksek olduğu iller arasında 103,20 TL ile Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak öne çıktı. Elazığ'da motorinin litre fiyatı 103,20 TL olurken, Afyon'da 102,80 TL, Antalya'da 102,80 TL, Isparta'da 102,70 TL seviyesinde bulunuyor.

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        İşte illere göre motorin fiyatları:

        Şehir Motorin Fiyatı (Litre)
        İstanbul (Avrupa) 100,40 TL
        İstanbul (Anadolu) 100,20 TL
        Ankara 101,50 TL
        İzmir 101,80 TL
        Adana 102,40 TL
        Adıyaman 102,70 TL
        Afyon 102,80 TL
        Ağrı 103,10 TL
        Aksaray 102,40 TL
        Amasya 102,10 TL
        Antalya 102,80 TL
        Ardahan 102,60 TL
        Artvin 102,40 TL
        Aydın 102,00 TL
        Balıkesir 102,10 TL
        Bartın 101,60 TL
        Batman 103,10 TL
        Bayburt 102,30 TL
        Bilecik 101,30 TL
        Bingöl 103,20 TL
        Bitlis 103,20 TL
        Bolu 101,30 TL
        Burdur 102,60 TL
        Bursa 101,40 TL
        Çanakkale 102,20 TL
        Çankırı 101,90 TL
        Çorum 102,10 TL
        Denizli 102,30 TL
        Diyarbakır 103,10 TL
        Düzce 101,20 TL
        Edirne 101,60 TL
        Elazığ 103,20 TL
        Erzincan 102,50 TL
        Erzurum 102,60 TL
        Eskişehir 101,60 TL
        Gaziantep 102,40 TL
        Giresun 102,40 TL
        Gümüşhane 102,30 TL
        Hakkari 103,20 TL
        Hatay 102,20 TL
        Iğdır 103,10 TL
        Isparta 102,70 TL
        Kahramanmaraş 102,50 TL
        Karabük 101,70 TL
        Karaman 102,40 TL
        Kars 102,60 TL
        Kastamonu 102,30 TL
        Kayseri 102,50 TL
        Kilis 102,20 TL
        Kırıkkale 101,80 TL
        Kırklareli 101,60 TL
        Kırşehir 101,80 TL
        Kocaeli 100,70 TL
        Konya 102,60 TL
        Kütahya 102,30 TL
        Malatya 102,70 TL
        Manisa 101,90 TL
        Mardin 103,10 TL
        Mersin 102,40 TL
        Muğla 102,30 TL
        Muş 103,20 TL
        Nevşehir 102,40 TL
        Niğde 102,40 TL
        Ordu 102,10 TL
        Osmaniye 102,20 TL
        Rize 102,30 TL
        Sakarya 101,00 TL
        Samsun 102,10 TL
        Şanlıurfa 102,60 TL
        Siirt 103,20 TL
        Sinop 102,10 TL
        Şırnak 103,20 TL
        Sivas 102,60 TL
        Tekirdağ 101,20 TL
        Tokat 102,10 TL
        Trabzon 102,30 TL
        Tunceli 103,10 TL
        Uşak 102,30 TL
        Van 103,10 TL
        Yalova 101,00 TL
        Yozgat 102,20 TL
        Zonguldak 101,60 TL
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        #motorin
        #zam
        #pompa fiyatı
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