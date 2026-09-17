Motorin 100 TL'yi aştı
Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruş zam geldi. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye'nin tüm illerinde 100 liranın üzerine çıktı
Giriş: 17 Eylül 2026 - 07:57 Güncelleme:
Motorinin litre fiyatına 4 lira 70 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrasında motorinin litre fiyatı Türkiye genelindeki tüm illerde 100 liranın üzerine çıktı.
Motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 100,40 TL, Anadolu Yakası'nda 100,20 TL olarak uygulanırken, Ankara'da 101,50 TL, İzmir'de 101,80 TL seviyesine yükseldi.
Motorin fiyatının en yüksek olduğu iller arasında 103,20 TL ile Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Muş, Siirt ve Şırnak öne çıktı. Elazığ'da motorinin litre fiyatı 103,20 TL olurken, Afyon'da 102,80 TL, Antalya'da 102,80 TL, Isparta'da 102,70 TL seviyesinde bulunuyor.
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İşte illere göre motorin fiyatları:
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