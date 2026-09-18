Kahramanmaraş'ta edinilen bilgiye göre olay, Afşin ilçesi Dedebaba Mahallesi'ndeki bir kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, kadın müşteri E.G., kuaföre gelerek kızının saçını kestirmek istedi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İHA'daki habere göre saç kesimini beğenmeyen E.G., iş yerinde personel ile bir müddet tartıştı. Ardından kuaförden çıkan E.G., daha sonra durumu eşine anlattı. Bunun üzerine E.G.'nin akrabaları iş yerine gelerek işletme sahibi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

KUAFÖR SAHİBİ KADINA DARP

Kuaför salonu sahibi Duygu Mert, karşı taraftaki kadınlar tarafından yerde tekmelenip saçından tutularak kızının gözü önünde darp edildi.

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SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Duygu Mert, iş yerindeki malzemelere zarar verildiğini ve kendisinin 4-5 kişi tarafından darp edildiğini beyan ederek davacı ve şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, kavga görüntüleri iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın ardından konuşan kuaför salonu sahibi Duygu Mert, saldırı sırasında kendisine hakaret ve tehditlerde bulunulduğunu, iş yerindeki bazı malzemelerin de zarar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"PERSONELE AĞIR HAKARETLER ETTİ"

"O gün iş yerimizde oturuyorduk kadın iş yerine geldi. Kızının saçını kestireceğini söyledi. Benim personelim ile başladılar atışmaya ben de kuafördüm falan diye uzaktan müdahale etmek istemedim. Personelim gereğini anlattı biz bu şekilde yapıyoruz diye. Sonrasında hakaret etmeye başladı. Ben personelimin sessiz kalmasını istedim ve personelim bana, 'abla bana yönelik hakaret ediyor susmamı bekleme' dedi. Daha sonra kadın bu kez ağır ithamlarda bulunmaya başladı karşısındaki genç bir kız. 'Memnun değilse parasını tekrardan verelim başka yerde kestirebilir' dedim. Personele yönelik ağır küfürler etti.

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Personelim fırlayıp arkasından eşarbını tuttu. Ben de personelime kesinlikle temas yok memnun değilse gidecek para ödemesini yapın dedim. Daha sonra içeri girdi ve personelimin üzerine yürümeye başladı. Müşterilerle birlikte kadını gönderdik personelin de işine son verdim."

"KAMERA KAYITLARI VAR DEDİM"

Müşterinin olayı ailesine söylediği ve iş yerine gelerek saldırıda bulunduklarını anlatan iş yeri sahibi Mert, "Kadın içeride darp edildiğini, hamile halinde saçından sürüklendiğini eşine söylüyor. Eşi bunu duyunca kardeşini yanına alarak üzerlerinde bıçakla salona saldırdılar; kadınlar ve çocuklar da vardı yanlarında. 'Benim eşime nasıl bu şekilde davranırsın' dediler. Kamera kayıtları var dedim bu şekilde iş yerine giremezsiniz burada kadınlar ve çocuklar var dememe rağmen dinlemediler.

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Sonrasında polisler geldi. Görüntüleri izletti polisler ve eşinin yalan söylediğini öğrenince kadının erkek kardeşi, 'Duygu abla kusura bakma, kardeşimin psikolojik sorunları var hamileliği sorunlu geçiyor düşük tehlikesi var' dedi ve biz o ana kadar hamile olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra bizden şikayetçi olacaklarını söyleyip gittiler. Bunu müşteri hazmedemeyip bu kez de akrabalarına söylemiş.

"SEHPAYI ÜZERİME FIRLATTILAR"

Beni darp ettiler saçımdan sürüklediler karnımı yumrukladılar diyerek kadınları doldurmuş. Dükkana 10 kadar kadın sorgusuz içeri girdiler, 'hadi bakalım bizim de saçımızı kesin, saç nasıl yolunuyormuş' diyerek konuşmaya başladılar ben o ara yine koltukta oturuyordum. Ortadaki sehpayı üzerime fırlattılar. Çalışanı işten çıkarttık dedik. 'O zaman sahip olarak sen varsın' dediler. Çocuğum da babam da vardı. Kadınlar ne olduğunu bilmeden beni sehpa üzerine fırlatıp her biri saçlarımı tutuşarak çekmeye başladılar.

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"HEPSİ ÇOCUĞUMUN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE OLDU"

Bir kısım grup arka tarafa geçip dükkanı kırmaya başladı bir kısım grup ise sadece dükkanı dağıtmaya başladı. Hepsi çocuğumun gözü önünde oldu. Kamera kayıtlarını izleyelim dememe rağmen kimse dinlemedi. O şekilde darp edildim. Sonrasında ben kulağıma darbe aldığım için bayılmışım ve hastaneye kaldırılmıştım. Akşam 12'ye kadar hastanede tedavim sürdü darp raporu aldım ve emniyete geçip şikayetçi olduk" diye konuştu.