Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’nde, gece saatlerinde yürek yakan bir olay meydana geldi.

Hamile olan Didar Filiz, 2 çocuk annesiydi.

İddiaya göre, Didar Filiz (20) ile eşi K.F. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

DARP SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

İHA'daki habere göre K.F.’nin eşini darp etmesi sonucu Didar Filiz hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan K.F., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Didar Filiz’in cenazesi, baba evinin bulunduğu Düziçi ilçesine götürülerek Çamiçi Mezarlığı’nda toprağa verildi. "Yeğenim 19 yaşındaydı; gencecikti, hamileydi 2 çocuk geride kaldı" diyen dayı Boran Kapcak, şunları söyledi:

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"KIRILMADIK, EZİLMEDİK YERİ YOK"

"Bu benim ablamın kızıydı. Kadirli'de evliydi. İki çocuğu vardı ve kendisi 6 aylık da hamileydi. Kocasıyla kendi arasında tartışma yaşanmış. O tartışma da kavgaya dönüşüyor. Sonra da işte vurmuş galiba. Hastaneye kaldırıyorlar ve hayatını kaybetti. Bunu zaten sadece kocasının yapma şansı yok galiba. Bu tek kişinin yapabileceği bir şey değil. Sanki çocuğu 10 kişi birden dövmüş gibi. Yani bir kişinin yapması imkan değil. Çocuğun vücudunda, kafasında kırılmadık, ezilmedik bir yeri yok. Ben gördüm cenazeyi. Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz.

"İKİ ÇOCUK GERİDE KALDI"

Bu olayın da daha derin ve detaylı araştırmasını sayın yetkililerimizden bekliyoruz. Yani herkes cezasını çeksin, bu tür şeylere de artık son verilsin. Yazık günah; 19 yaşında gencecik iki çocuk annesi ve 7 aylık da hamile. Ne bileyim kapısı kapandı, iki çocuk geride kaldı" diye konuştu.

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Böyle olayların bir daha yaşanamamasını istiyoruz diyen mahalle muhtarı Mustafa Güngör, "Kadirli ilçesinde gerçekleşiyor Didar Filiz, vefat eden kişi, bizim mahallemizin sakinlerindendir. Aile arasında çıkan bir tartışmadan dolayı kocanın Didar ablamızı darp etmesi sonucunda hastaneye kaldırıldı.

"İKİSİNİN DE MEKANI CENNET OLSUN"

Hastanede de maalesef 6 aylık bebeğiyle birlikte, karnında olan bebeğiyle birlikte vefat etmiştir. İki tane de çocuğu kalmıştır. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmasını istemiyoruz. Allah'ım ikisine de diyorum yani karnımdaki bebekle ikisine bir Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun diyorum" dedi.