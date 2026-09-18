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        Haberler Gündem Güvenlik Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı

        Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı

        İstanbul ve Muğla'da, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendirdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik 286 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 175 şüpheli yakalanırken, yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi; 1,5 milyar lira değerinde mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Uluslararası Forex operasyonu! İsrail bağlantılı şebeke çökertildi: 239 gözaltı kararı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 239 şüpheliden 175'inin yakalandığını bildirdi.

        Gürlek, NSosyal hesabından, "İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine büyük darbe vurduk." başlığıyla açıklamada bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, teknolojiyi ve finans sistemini suçun aracı haline getiren ulusal ve uluslararası suç yapılanmalarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izini sürdüklerini, failleri, bağlantılarını ve suç gelirlerini ortaya çıkarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca bu yıl içerisinde yürütülen 4 ayrı soruşturmada, çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren bazı şirketlerin sosyal medya ve internet üzerinden yayımladıkları forex ve kripto yatırım reklamlarıyla yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildiren Gürlek, şunları kaydetti:

        "Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğinde yürütülmüştür. MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerimizin tespitleri ile Interpol aracılığıyla temin edilen yüzlerce mağdur başvurusu sonucunda, söz konusu şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edilmiş, farklı ülkeleri hedef alan organize bir dolandırıcılık yapılanması deşifre edilmiştir."

        "MÜCADELEMİZ TAVİZSİZ ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"

        Yapının, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurları sisteme dahil ettiği, şüphelilerin kontrolündeki yatırım platformlarında gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak mağdurları daha fazla para yatırmaya yönlendirdiğinin belirlendiğini aktaran Gürlek, şu bilgileri verdi:

        "Mağdurlar paralarını çekmek istediğinde ise 'hesap blokesi', 'vergi' ve benzeri gerekçelerle yeniden para talep edildiği, yatırılan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto cüzdanlarına aktarıldığı tespit edilmiştir. Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülkeyi hedef alan yapılanmanın, iki yıl içerisinde yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar liralık hacme ulaştığı belirlenmiştir. Bu tespitler üzerine 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ile 239 şüpheliye yönelik İstanbul ve Muğla'da toplam 286 adreste, Interpol birimlerinin de katılımıyla bugün saat 05.00'te eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Saat 10.00 itibarıyla çağrı merkezlerine yönelik baskınlar gerçekleştirilmiş, şu ana kadar 175 şüpheli yakalanmıştır. Operasyon ve yakalama çalışmaları sürmektedir."

        Bakan Gürlek, soruşturmayı titizlikle yürüten kamu görevlilerine teşekkür ederek, "İnsanların emeğini ve birikimlerini sahte yatırım vaatleriyle hedef alan, teknolojiyi ve uluslararası finans sistemini suçun aracı haline getiren organize yapılara karşı mücadelemiz tavizsiz şekilde devam edecektir." ifadesini kullandı.

        İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

        AA'daki habere göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon Bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol ve Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İnterpol Genel Sekreterliğinin katkılarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele şube müdürlüklerince gerçekleştirildi.

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        174 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Çalışmalarda Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı kapsamında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisi ile bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edildi. Çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı da belirlendi.

        Suç faaliyetlerinin aydınlatılması ve delillerin toplanması amacıyla şüphelilere, çağrı merkezleri ve finans ofislerine yönelik bugün mesai saatinin başlamasıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 174 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konuldu, banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı.

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        #İçişleri
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