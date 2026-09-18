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        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 yaşındaki otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi

        12 yaşındaki otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi

        Sivas'ta, ikamet ettikleri apartmanın 4. Katındaki pencereden düşerek ölen 12 yaşındaki otizmli T.K.'nin ablası 14 yaşındaki S.N.K ve erkek arkadaşı 17 yaşındaki T.S. tutuklanarak cezaevine konuldu. S.N.K'nin ifadesinde kardeşini attığını itiraf ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 11:46 Güncelleme:
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        Otizmli çocuğun ölümünde cinayet şüphesi

        Sivas'ta edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Paşabey Mahallesi Kerimçavuş Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi.

        4. KATTAN DÜŞÜP CAN VERDİ

        İHA'daki habere göre 4. katlı binada ikamet eden 12 yaşındaki otizmli T.K. isimli çocuk, pencereden zemine düşerek öldü.

        ABLASI İSE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

        Düşme anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, cinayet şüphesi ile gözaltına alınan abla S.N.K. (14) ve erkek arkadaşı T.S. (17) çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "ATTIĞINI İTİRAF ETTİ" İDDİASI

        S.N.K'nin ifadesinde kardeşini attığını itiraf ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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