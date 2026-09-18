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        Haberler Ekonomi Emlak TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası

        TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası

        Zeytinburnu’ndaki "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" 1602 Konut Kura Çekim Töreni’nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) her yıl sosyal konut projeleriyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlara yönelik peşin borç kapatmada yüzde 25 indirim kampanyası bu yıl 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

        Bakan Kurum, “Bir müjdemizi de evini iş yerini TOKİ’den almış, ödemelerini sürdüren 228 bin kardeşimiz için veriyoruz ve bir indirim kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanya kapsamında 22 Eylül ile 19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız. Tabi bazı kardeşlerimizin imkanları olmayabilir. Ama onları da unutmadık. Tamamını kapatamayan kardeşimiz de borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini ödediğinde, ödediği tutar üzerinden yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek” dedi.

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        228 BİN KONUT VE İŞ YERİNİ KAPSIYOR

        Kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatmak isteyenlere yüzde 25 indirim, bir kısmını kapatmak isteyenlere ise borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini ödeme koşuluyla yüzde 25 indirim uygulanacak. Kampanya 340 milyar TL tutarındaki 228 bin konut ve iş yerinin satışını kapsıyor.

        KİMLER FAYDALANABİLECEK?

        Bakan Kurum’un paylaştığı verilere göre TOKİ tarafından satışları 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı Haziran ayının sonu itibarıyla başlamış olan konut ve iş yeri hak sahipleri kampanyadan faydalanabilecek. Kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan hak sahipleri kampanyadan faydalanamayacak.

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        BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

        Hak sahipleri, satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek. Alıcıların başvuru tarihi itibarıyla öncelikle içinde bulunduğu ayın taksitini yatırmış olmaları gerekecek. Belirtilen tarih aralığından sonra yapılacak borç kapatmalarda ve kısmi ödemelerde söz konusu indirim oranı uygulanmayacak.

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        #TOKİ
        #İndirim kampanyası
        #Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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