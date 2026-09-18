Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki faiz artırımına rağmen 2027 sonu altın fiyatı tahminini ons başına 5 bin 400 dolar seviyesinde korudu. Banka, daha sıkı para politikasının altındaki yükselişi yavaşlatabileceğini ancak uzun vadeli yükseliş beklentisini değiştirmediğini değerlendiriyor.

Altın fiyatları ise haftanın son işlem gününde doların zayıf seyri ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin desteğiyle yükselişini sürdürdü. Spot altın 4 bin 390 doların üzerinde işlem görürken, petrol fiyatlarında yaklaşık yüzde 1.5'lik düşüş görüldü.

Fed faiz kararını açıkladı Haberi Görüntüle

FED'İN FAİZ ARTIMI BASKI YARATIYOR

Fed, 16 Eylül'deki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Karar, Fed'in üç yılı aşkın sürenin ardından gerçekleştirdiği ilk faiz artışı oldu.

REKLAM

Fed'in güncellenen ekonomik projeksiyonlarında 18 politika yapıcının 16'sı yıl sonuna kadar en az bir 25 baz puanlık faiz artışı daha öngördü. Goldman Sachs da Fed'in ardından ekim ayında 25 baz puanlık bir faiz artırımı beklediğini açıkladı.

Faizlerin yükselmesi, getiri sağlamayan altının cazibesini tahvil ve benzeri faiz getirisi sunan varlıklara kıyasla azaltabildiği için değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Bu nedenle Fed'in daha sıkı para politikası sinyali, altının kısa vadeli görünümü açısından önemli bir karşı rüzgar oluşturuyor.

ALTINDA DOLAR VE PETROL DESTEĞİ

Buna karşın altın, Fed'in faiz artırımının ardından kazanımlarını korudu. Doların zayıflaması ve petrol fiyatlarındaki gerileme değerli metali destekledi.

REKLAM

Doların değer kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha ucuz hale getirirken, petrol fiyatlarındaki düşüş de enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri bir miktar hafifletti.

HIZINI SINIRLAYABİLİR

Goldman Sachs'ın 2027 sonu için ons başına 5 bin 400 dolarlık altın fiyatı tahminini koruması, bankanın Fed'in sıkılaşma politikasını uzun vadeli yükseliş görünümünü tamamen değiştirecek bir gelişme olarak görmediğine işaret ediyor.

REKLAM

Bankanın değerlendirmesine göre yüksek faizler altının yükseliş hızını sınırlayabilir ancak bu baskının, değerli metaldeki daha uzun vadeli yükseliş beklentisini ortadan kaldırması beklenmiyor.

Bu görünümde merkez bankalarının altın alımları ve jeopolitik risklerin değerli metale yönelik talebi desteklemeye devam etmesi öne çıkan unsurlar arasında yer alıyor. Orta Doğu'daki gelişmeler de yatırımcıların altına yönelik güvenli liman talebinde yakından izlediği başlıklar arasında bulunuyor.

Piyasalarda ise Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz patikası, ABD reel tahvil getirileri ve doların seyri altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.