Süper Lig'de dev randevu! Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler...
Süper Lig'in 6. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ile Galatasaray, yarın akşam Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. 13 puanla haftaya lider giren sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini deplasmanda devirerek milli araya yine lider girmek istiyor. 7 puanı bulunan ve yeni teknik direktörü Thomas Reis ile ilk maçına çıkacak olan bordo-mavililer ise Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Osimhen ve Lemina'nın kritik mücadelede forma giyip giymeyecekleri merak ediliyor. Trabzonspor'da ise iki isim sakatlıkları nedeniyle maçta oynayamayacak. İşte Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler...
Trabzonspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Papara Park'ta oynanacak dev mücadele, yarın akşam saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.
Süper Lig'de sezona sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 beraebre kalarak istediği başlangıcı yapamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 mücadelede puan kaybı yaşamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, topladığı 13 puanla haftaya en yakın takipçisi Beşiktaş'ın 1 puan önünde lider girdi. Sarı-kırmızılılar, milli maçlar için verilecek ara öncesinde Trabzon deplasmanında hata yapmak istemiyor.
REIS'İN İLK MAÇI!
Trabzonspor ise 5 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 7 puan elde etti. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşen bordo-mavili ekip, 6. hafta öncesinde averajla 9. sırada yer aldı. Lige arzu ettiği başlangıcı yapamayan bordo-mavililer, yeni teknik direktörü Thomas Reis yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ GALATASARAY
Galatasaray, ligde geride kalan 5 haftada en golcü takım olarak dikkati çekti.
Ligdeki 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan "Cimbom" toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıları, 12'şer golle Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK izledi.
Hücumdaki başarısını savunmaya yansıtamayan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, en az gol yiyenler sıralamasında 8 takımın gerisinde kaldı.
OKAN BURUK, G.SARAY'IN BAŞINDA TRABZON'A SADECE 1 KEZ KAYBETTİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı sadece 1 kez mağlup oldu.
Takımın başında 5. sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 8 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken 1 kez yenildi. Buruk, bu mağlubiyeti son lig maçında yaşadı.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 kez ağları sarstı ve 8 gol yedi.
OSIMHEN YOK!
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ile Mario Lemina'nın durumları da belli oldu.
Ligin 4. haftasındaki Başakşehir maçında kasık sakatlığı yaşayan Osimhen ve Lemina, henüz takımla çalışmalara başlayamadı. Osimhen'in Trabzon deplasmanında foram giymeyeceği öğrenilirken, Lemina'nın da oynaması beklenmiyor.
Tedavisine devam edilen Wilfried Singo da Trabzonspor karşısında süre alamayacak.
OKAY VE MALINOVSKYI SAKAT
Bordo-mavili takımda ise zorlu maç öncesinde Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor. Tedavileri tamamlanan ancak tam olarak hazır hale gelmeyen Folcarelli ve Batagov'un forma giymesi beklenmiyor.
144. RANDEVU
Trabzonspor ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 143 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 66, bordo-mavililer ise 45 defa rakibini mağlup etti. 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 197, Karadeniz ekibi ise 159 kez rakip fileleri havalandırdı.
LİGDE DE G.SARAY ÜSTÜN
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 106 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 33'ünde de bordo-mavililer galip ayrıldı. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.
İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 3 defa oynadı. Ligde İstanbul'daki müsabaka 0-0 berabere sona ererken, Trabzonspor evinde rakibini 2-1 mağlup etti. Gaziantep'te oynanan Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.
SON 10 MAÇIN 7'SİNDE G.SARAY GALİP
Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan son 10 mücadelede sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Ligde 8, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 1'er olmak üzere oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılılar 7, Trabzon da 1 kez kazandı. 2 karşılaşma ise berabere tamamlandı.
OKAN BURUK İLE REIS 4. KEZ RAKİP
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Reis de Samsunspor'un başındaydı. Geride kalan 3 karşılaşmayı da Okan Buruk'un ekibi kazandı.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.
Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.
Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.