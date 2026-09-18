LİGDE DE G.SARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'de 106 defa rakip oldu. Bu müsabakaların 47'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, 33'ünde de bordo-mavililer galip ayrıldı. 26 mücadele de berabere sonuçlandı. Lig karşılaşmalarında Galatasaray 143, Trabzonspor ise 121 gol attı.

İki takım, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de 2 ve Turkcell Süper Kupa'da da 1 kez olmak üzere toplam 3 defa oynadı. Ligde İstanbul'daki müsabaka 0-0 berabere sona ererken, Trabzonspor evinde rakibini 2-1 mağlup etti. Gaziantep'te oynanan Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray, 4-1'lik skorla kazandı.