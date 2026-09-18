Yatırım dünyasında bir devir sona erdi. "Omaha Kahini" olarak tanınan Warren Buffett, 1965'ten bu yana yön verdiği Berkshire Hathaway'deki yönetim kurulu başkanlığı görevini bıraktı.

Berkshire Hathaway, 96 yaşındaki Buffett'ın Onursal Başkan olarak görevlendirildiğini açıkladı. Buffett, başkanlık görevinden ayrılmasına rağmen şirketin yönetim kurulundaki üyeliğini sürdürecek ve şirkete danışmanlık yapmaya devam edecek.

Buffett'ın yerine ise oğlu Howard Buffett 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu başkanı oldu. Howard Buffett, 1993'ten bu yana şirketin yönetim kurulunda yer alıyor.

60 YILLIK BUFFETT DÖNEMİ SONA ERDİ

Warren Buffett, Berkshire Hathaway'in kontrolünü 1965 yılında ele geçirdi. Aradan geçen yaklaşık 60 yılda şirketi, dünyanın en büyük ve en yakından takip edilen yatırım holdinglerinden birine dönüştürdü.

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Buffett'ın yatırım anlayışı; uzun vadeli düşünme, şirketlerin temel değerlerine odaklanma ve sabırlı sermaye tahsisiyle özdeşleşti.

Berkshire Hathaway'in yıllık yatırımcı toplantıları da Buffett'ın yatırım felsefesini milyonlarca yatırımcıya anlattığı küresel bir etkinliğe dönüştü.

Şirketin dönüşümünde Buffett'ın yanı sıra uzun yıllar birlikte çalıştığı Charlie Munger'ın da önemli rolü oldu.

CEO'LUK KOLTUĞUNU DAHA ÖNCE BIRAKMIŞTI

Buffett'ın Berkshire Hathaway'deki görev değişimi aslında yılın başında başlamıştı.

Buffett, 1 Ocak 2026'da CEO'luk görevini Greg Abel'e devretmişti. Abel böylece Berkshire Hathaway'in CEO'su olurken Buffett yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam etmişti.

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Son kararla birlikte Buffett, yönetim kurulunun başkanlığından da ayrıldı.

Böylece Buffett'ın Berkshire Hathaway'in günlük ve stratejik yönetimindeki aktif liderlik dönemi sona ermiş oldu.

CEO koltuğunda Greg Abel bulunuyor.

Buffett'ın Berkshire Hathaway'deki 60 yıla yaklaşan dönemi, yatırım dünyasında en uzun soluklu liderlik hikayelerinden biri olarak tarihe geçti.

Şimdi ise "Omaha Kahini"nin kurduğu yatırım imparatorluğunda yeni dönem başlıyor.

İLK HİSSE SENEDİNİ 85 YIL ÖNCE ALMIŞTI

1930'da ABD'nin Nebraska eyaletindeki Omaha kentinde doğan Warren Buffett, yatırım dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olarak öne çıktı. Çocuk yaşlarda ticarete ve yatırıma ilgi duyan Buffett, ilk hissesini 11 yaşında satın aldı.

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Üniversite eğitiminin ardından Benjamin Graham'ın “değer yatırımı” yaklaşımından etkilenen Buffett, uzun vadeli düşünmeye ve piyasa tarafından değerinin altında fiyatlandığını düşündüğü şirketlere yatırım yapmaya dayanan stratejisiyle kendi yatırım tarzını geliştirdi.

Buffett, 1965 yılında Berkshire Hathaway'in kontrolünü ele geçirdi. Başlangıçta bir tekstil şirketi olan Berkshire Hathaway'i zaman içinde sigorta, enerji, demiryolu, tüketim ürünleri ve finans başta olmak üzere çok sayıda sektörde yatırımları bulunan dev bir holding haline getirdi.

Buffett'ın yatırım kariyerindeki en dikkat çekici hamleler arasında Coca-Cola, American Express, Apple ve Bank of America gibi şirketlere yaptığı yatırımlar yer aldı. Özellikle Coca-Cola yatırımı, Buffett'ın uzun vadeli yatırım anlayışının en bilinen örneklerinden biri oldu. Berkshire Hathaway, 1988 yılında Coca-Cola hisseleri almaya başladı ve şirket yıllar boyunca Berkshire'ın en önemli yatırımlarından biri olarak kaldı.

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Buffett'ın 1960'larda gerçekleştirdiği GEICO yatırımı da Berkshire'ın sigorta alanındaki büyümesinin temel taşlarından biri oldu. Bunun yanı sıra See's Candies'in 1972'de satın alınması, yüksek marka gücüne ve güçlü nakit üretimine sahip şirketlere yatırım yaklaşımının simge örneklerinden biri haline geldi.

Apple yatırımı ise Buffett'ın daha sonraki döneminin en dikkat çekici hamlelerinden biri oldu. Berkshire, 2016 yılında Apple hissesi almaya başladı ve şirket uzun süre Berkshire'ın portföyündeki en büyük yatırımlardan biri olarak kaldı.

Buffett, yatırım dünyasında uzun vadeli bakışı, şirketlerin gerçek değerine odaklanması ve piyasa dalgalanmaları karşısındaki sabırlı tutumuyla “Omaha Kahini” lakabıyla tanındı.

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Yaklaşık 60 yıl boyunca Berkshire Hathaway'i yöneten Buffett, şirketi küresel bir yatırım imparatorluğuna dönüştürdü. 2026'da aktif yönetim görevlerinden ayrılarak Berkshire Hathaway'in Onursal Başkanı olan Buffett, yatırım tarihinin en uzun soluklu ve en çok takip edilen kariyerlerinden birini geride bıraktı.