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        Haberler Gündem Hava Durumu 4 kent için "sarı" alarm! İç kesimlerde sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak var!

        4 kent için "sarı" alarm! İç kesimlerde sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak var!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; sıcaklıklar iç kesimlerde 2-4 derece düşüyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz'de 4 kent için "sarı" alarm verildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 07:04 Güncelleme:
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        İç kesimlerde sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak var!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Rize kıyıları ile Artvin'in kuzeyinde metrekareye 50-100 kg yağış düşeceği uyarısında bulunuldu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" alarm verildi.

        İÇ KESİMLERDE SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

        Sıcaklıklar, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ FIRTINA VAR

        Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu

        İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

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        MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        UŞAK: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ANTALYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ISPARTA: 27, Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KONYA: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        NEVŞEHİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusu çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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        GAZİANTEP: 32, Parçalı bulutlu

        MARDİN: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 33, Parçalı bulutlu

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