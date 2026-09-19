Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Rize kıyıları ile Artvin'in kuzeyinde metrekareye 50-100 kg yağış düşeceği uyarısında bulunuldu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" alarm verildi.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

Sıcaklıklar, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ FIRTINA VAR

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 23, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu

İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

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MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu

UŞAK: 27, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

HATAY: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA: 27, Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu

NEVŞEHİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 25, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusu çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 24, Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu

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GAZİANTEP: 32, Parçalı bulutlu

MARDİN: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA: 33, Parçalı bulutlu