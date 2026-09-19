4 kent için "sarı" alarm! İç kesimlerde sıcaklık düşüyor... 2 bölgede sağanak var!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; sıcaklıklar iç kesimlerde 2-4 derece düşüyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Meteoroloji tarafından Doğu Karadeniz'de 4 kent için "sarı" alarm verildi. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK
Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Rize kıyıları ile Artvin'in kuzeyinde metrekareye 50-100 kg yağış düşeceği uyarısında bulunuldu. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için "sarı" alarm verildi.
İÇ KESİMLERDE SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA
Sıcaklıklar, iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ilâ 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ FIRTINA VAR
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 23, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu
İZMİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu
UŞAK: 27, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA: 27, Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 24, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 25, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusu çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 24, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP: 32, Parçalı bulutlu
MARDİN: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA: 33, Parçalı bulutlu