Batman'ın Kozluk ilçesinde Ali Pınar, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra kendini iple asarak yaşamına son verdi.

İHA'daki habere göre olay, öğleden sonra Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve 2 çocuğunu öldüren Ali Pınar, ardından kendini iple astı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. 5 katlı binadaki daireye giren ekipler, bir kişiyi ipe asılı halde, eşi ve 2 çocuğunu ise bıçaklanmış halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Aile bireylerinin cansız bedenleri, yapılan işlemlerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız" dedi.