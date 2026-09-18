Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman’da aile katliamı: Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp, yaşamına son verdi

        Batman’da aile katliamı: Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp, yaşamına son verdi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde Ali Pınar, eşi ve 2 çocuğunu bıçakladıktan sonra kendini iple asarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine eve giren ekipler, 4 kişinin de hayatını kaybettiğini belirlerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 16:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Batman'da aile katliamı: Eşini ve 2 çocuğunu öldürüp, yaşamına son verdi

        Batman'ın Kozluk ilçesinde Ali Pınar, eşi ve 2 çocuğunu bıçakla öldürdükten sonra kendini iple asarak yaşamına son verdi.

        İHA'daki habere göre olay, öğleden sonra Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle mutfaktan aldığı bıçakla eşi ve 2 çocuğunu öldüren Ali Pınar, ardından kendini iple astı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. 5 katlı binadaki daireye giren ekipler, bir kişiyi ipe asılı halde, eşi ve 2 çocuğunu ise bıçaklanmış halde buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede evde bulunan 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Aile bireylerinin cansız bedenleri, yapılan işlemlerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        REKLAM

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Korkunç bir olayla sarsıldık. İki çocuğu ve eşini öldürdükten sonra söz konusu şahıs da iple canına kıymış. İlk defa ilçemizde böyle bir olay yaşanıyor. Olayın şokundayız" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Batman
        #kozluk
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten seçim tarihi açıklaması
        Efsane yatırımcı emekli oldu
        Efsane yatırımcı emekli oldu
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        6 ayda zirveden hızla çakılanlar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kızının saç kesimini beğenmedi... Kuaför salonunun sahibi kadını akrabalarıyla darp etti!
        Kızının saç kesimini beğenmedi... Kuaför salonunun sahibi kadını akrabalarıyla darp etti!
        Alzheimer’ın erken işaretleri gözden kaçıyor
        Alzheimer’ın erken işaretleri gözden kaçıyor
        Ormanda saklanan kedi yeni tür çıktı
        Ormanda saklanan kedi yeni tür çıktı
        TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası
        TOKİ’den yüzde 25 indirim kampanyası
        Ünlü oyuncunun cenaze töreni belli oldu
        Ünlü oyuncunun cenaze töreni belli oldu
        Süper Lig'de dev randevu!
        Süper Lig'de dev randevu!
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        550 bin yatırımcı nasıl mağdur oldu?
        6 aylık hamile eşini döverek öldürdü!
        6 aylık hamile eşini döverek öldürdü!
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        ABD'li dev altın tahminini değiştirmedi
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        "Dayım bir kol saati bile bırakmamış"
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Bakan Şimşek'ten fon açıklaması: Genele yayılmış risk yok
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu
        5'inci sezon heyecanı
        5'inci sezon heyecanı