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        Haberler Yaşam Bolivya'da yeni bir kedi türü keşfedildi

        Bolivya'da yeni bir kedi türü keşfedildi

        Bolivya'nın dağlık Yungas bölgesinde yavruyken bulunan küçük benekli yaban kedisinin, DNA analizleriyle daha önce bilinen türlerden farklı olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 15:56 Güncelleme:
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        Ormanda saklanan kedi yeni tür çıktı

        Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın ormanlarında yaşayan ve daha önce bilinen türlerle karıştırılan küçük benekli yaban kedisinin, DNA analizleri sonucunda yeni bir tür olduğu tespit edildi.

        BBC'nin AA'dan aktardığı habere göre, Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarındaki dağlık Yungas bölgesi sakinleri tarafından ormanda yavruyken bulunan kedinin, büyüme sürecindeki davranışları üzerine inceleme başlatıldı.

        Başkent La Paz'da bulunan San Andrés Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen DNA çalışmaları, benekli yaban kedisinin yeni bir tür olduğunu ortaya koydu.

        ORTALAMA BİR EVCİL KEDİ BOYUTUNDA

        Yerel halkın kullandığı isimden esinlenilerek 'Leopardus tilcayo (Tilcaya kedisi)' adı verilen yeni tür, yaklaşık 45 santimetre gövde uzunluğuyla ortalama bir evcil kedi boyutunda.

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        Yuvarlak kulakları ve benekli kürkü ise onu bölgedeki diğer küçük kedi türlerinden ayırt eden fiziksel özellikleri arasında gösteriliyor.

        UZUN SÜRE ORMANDA GİZLENMİŞ

        Bolivya'daki bir koruma barınağında yaşayan yaklaşık 10 yaşındaki kedinin, bulunmasından önce nehir ve yoğun ormanlık alanlarda uzun süre gizlendiği belirtiliyor.

        Araştırmacılar, bu keşfin ormansızlaşma, yaşam alanı kaybı ve yasa dışı avlanma tehdidi altındaki yaban kedilerinin korunmasına dikkati çektiğini kaydetti.

        *Görsel National Geographic'in videosundan alınmıştır.

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        #yeni kedi türü
        #BOLİVYA
        #Tilcaya kedisi
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