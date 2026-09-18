A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı. İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ ilk kez Milli Takım'a davet edildi.
UEFA Uluslar Ligi'nde eylül ve ekim ayında zorlu maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ilk kez aday kadroya davet edildi.
Kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik
Orta Saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün
Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar A Ligi'nde eylül ve ekim aylarında oynayacağı maçların programı şöyle:
25 Eylül: Türkiye-Fransa
28 Eylül: Türkiye-İtalya
2 Ekim: Belçika-Türkiye
5 Ekim: İtalya-Türkiye