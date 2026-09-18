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        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

        A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu açıklandı. İlhan Fakılı, Bartuğ Elmaz, Melih Kabasakal ve Adil Demirbağ ilk kez Milli Takım'a davet edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 16:03 Güncelleme:
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        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!

        UEFA Uluslar Ligi'nde eylül ve ekim ayında zorlu maçlara çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Beşiktaş'tan İlhan Fakılı, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz, Konyaspor'dan Adil Demirbağ ve Trabzonspor'dan Melih Kabasakal ilk kez aday kadroya davet edildi.

        Kadroda şu isimler yer alıyor:

        Kaleciler: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

        Defans: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

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        Orta Saha: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

        Hücum: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

        Ay-yıldızlıların UEFA Uluslar A Ligi'nde eylül ve ekim aylarında oynayacağı maçların programı şöyle:

        25 Eylül: Türkiye-Fransa

        28 Eylül: Türkiye-İtalya

        2 Ekim: Belçika-Türkiye

        5 Ekim: İtalya-Türkiye

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        #UEFA Uluslar Ligi
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