103 şirketin en az yarısı buharlaştı

Borsa İstanbul son aylarda yatırımcısını üzüyor. Bu hafta alınan fonları tasfiye kararı ile deprem yaşayan piyasa aslında uzun süredir tökezliyor. Öncelikle ABD-İran savaşı ile yükselen petrol fiyatları net enerji ithalatçısı olan Türkiye'de döviz harcamasının artmasına ve enflasyonla mücadeleye de sekte vururken sermaye piyasalarını da olumsuz etkiliyor. Bazı fonların astronomik fiyat artışı sonucu oluşan sistematik riski önlemek için 28 Ağustos'ta alınan yatırım fonları kararı sonrası ise kan kaybı arttı.

Borsa İstanbul son 6 ayda gördüğü zirve olan 15 bin 133 seviyesinden yüzde 12,5 gerilerken bazı hisseler de zirveden kayıp inanılmaz rakamlara ulaştı. 103 hissede zirveden kayıp yüzde 50'nin üstünde olurken 236 şirketin hisseleri yüzde 40'ın üstünde, 370 şirket hissesi yüzde 30'un üstünde ve 485 hisse ise yüzde 20'nin üstünde kan kaybına uğradı.

Gördüğü en yüksek zirveye göre en büyük gerileme yüzde 94,5 ile Hedef Holding ve yüzde 90 ile Ensari Sınai Yatırımlar hisselerinde yaşandı. LDR Turizm'de kayıp yüzde 88, Odine Teknoloji'de 85 ve Gündoğdu Gıda'da ise yüzde 78 oldu.

Tabi zirveye göre gerilemenin en büyük olduğu hisse senetleri sorunun ana kaynaklarından olan önceki dönemlerde hiç bir gerekçe de yokken astronomik yükselen yatırım fonları ile bağlantılı şirket hisselerinde yaşanması dikkat çekti. Zirvesine göre yüzde 50'nin üstünde düşen şirket hisseleri arasında büyük ve köklü şirketlerin olmadığını da hatırlatmak isteriz.

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MERKEZ, SPK VE BDDK HAREKETE GEÇTİ

Yatırım fonları kararları ile sert gerileyen piyasada kamu kurumlarının aldığı tedbirler ise toparlanmayı sağlıyor. Merkez Bankası açıkladığı tedbirlerde, Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini güncelledi. Piyasalarda geçerli teminat iskonto oranlarının gözden geçirilerek azaltılacağını ve haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarının likidite koşullarına göre artırılacağını açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Ayrıca fonlarda temerrüt gelişmelerine yönelik adımlara bir yenisi BDDK'dan geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) halka açık bankaların 16 Eylül tarihinden sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verdi.

SON GÜN KAYIPLA KAPATIYOR

Bugün küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil faizlerindeki geri çekilmenin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor. Borsa İstanbul’da ise dalgalı ve negatif bir görünüm öne çıktı. Pazartesi ve salı günlerinde yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden BIST 100 endeksi, çarşamba günü likidite ve fon kaynaklı satışların etkisiyle yüzde 5,5 geriledi. Endeks, perşembe günü alınan tedbirlerin etkisiyle toparlanma çabası göstererek yüzde 2,95 yükseldi. BIST 100, haftanın son işlem günü olan cuma seansına ise yönünü yeniden aşağı çevirerek sert düşüşle başladı. Endeks şu anda yüzde 2'nin üstünde kayıpla hareket ediyor.