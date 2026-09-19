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        Trump: Danimarka ile anlaştık

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Danimarka Krallığı ve Grönland ile anlaşmaya vardığını belirterek "Anlaşma, Grönland'daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar konusunda ABD'ye kalıcı kontrol sağlıyor" dedi. Trump, Grönland'da büyük bir ABD askeri varlığı oluşturulacağını açıkladı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        Trump: Danimarka ile anlaştık

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin Danimarka Krallığı ve Grönland ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Trump, “ABD’nin Grönland’a ilişkin birçok kaygısının tamamını gideren bir anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Anlaşma, Grönland’daki güvenlik ve diğer tüm ihtiyaçlar konusunda ABD’ye kalıcı kontrol sağlıyor. Bunun ABD’ye hiçbir maliyeti olmayacak” ifadelerini kullandı.

        Danimarka ve Grönland temsilcileriyle yürütülen çalışmalar sonucunda ABD’nin adada geniş yetkiler elde ettiğini belirten Trump, şöyle devam etti:

        “ABD’nin, Grönland’ın ve Amerika Birleşik Devletleri’nin güvenliğini sağlamak ve savunmak amacıyla Grönland’da gerekli olan her şeyi sonsuza kadar yapabilme konusunda tam yetkiye sahip olmasını güvence altına aldık. Bundan böyle hiçbir ABD karşıtı ülke, bizim açık ve yazılı onayımız olmadan Grönland’da üs kuramayacak, askeri varlık bulunduramayacak veya hassas yatırımlar yapamayacak.”

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        Trump, ABD başkanlarının 100 yılı aşkın süredir Grönland’ın stratejik öneminin farkında olduğunu ancak bu konuda adım atamadığını öne sürerek “Bu çok önemli meseleyi kalıcı ve kesin biçimde çözüme kavuşturan başkan olmaktan gurur duyuyorum. Bu, ‘sonsuz ömürlü’ bir anlaşmadır; sonu yoktur” dedi.

        GRÖNLAND’DA ABD ASKERİ VARLIĞI ARTIRILACAK

        Grönland’da askeri kapasitenin genişletileceğini bildiren Trump, “Grönland’ın uygun bölgelerinden birinde, ki bu tür birçok bölge bulunuyor, büyük bir askeri varlık oluşturma sürecine derhal başlayacağız. Bölgenin geliştirilmesi ve inşası sürecinde Grönland halkıyla birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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        Anlaşmanın ABD, Danimarka, Grönland ve müttefikler açısından olumlu olduğunu savunan Trump, açıklamasını şöyle tamamladı:

        “Bu çözüm; Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Grönland ve bütün müttefiklerimiz açısından harika bir çözümdür. Bu geniş ve son derece stratejik toprak parçası konusunda muhteşem bir gelecek için Danimarka ve Grönland halkıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Onu büyük bir titizlikle koruyacağız. Bu, ABD için gerçekleşen bir hayaldir; çok önemli, tarihî ve özel bir gelişmedir.”

        *Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.

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        #Grönland
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