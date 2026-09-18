İnönü Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için yıkılan binada çökme yaşandı, 2 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 8 katlı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı
Giriş: 18 Eylül 2026 - 21:38 Güncelleme:
İstanbul'un ilçesi Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışması yaptığı 8 katlı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.
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