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        Haberler Gündem İnönü Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için yıkılan binada çökme yaşandı, 2 kişi yaralandı

        İnönü Mahallesi’nde kentsel dönüşüm için yıkılan binada çökme yaşandı, 2 kişi yaralandı

        Küçükçekmece'de Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan 8 katlı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Eylül 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Küçükçekmece'de bina çöktü: 2 yaralı

        İstanbul'un ilçesi Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında ekiplerin yıkım çalışması yaptığı 8 katlı binanın bir bölümünün çökmesi sonucu yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

        İnönü Mahallesi Şirin Sitesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan binanın ayakta kalan bölümünde çökme meydana geldi. Çökme sırasında yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin göçük alanındaki tarama çalışmaları sürüyor.

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        #küçükçekmece
        #haberler
        #bina yıkımı
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