Bugün Ne Oldu? 18 Eylül 2026 haberleri: Fonların ödeme ve tasfiye süreci belli oldu, İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

FONLARIN ÖDEME VE TASFİYE SÜRECİ BELLİ OLDU

SPK, tasfiye edilmesine karar verilen yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarını belirledi. Buna göre Tera Portföy fonlarında Türkiye İş Bankası, diğer 6 portföy şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası tasfiye sürecini yürütecek. Yatırımcıların mutabakatı yapılan hesaplarına, fon varlıklarının nakde dönüştürülmesiyle elde edilen tutarlar payları oranında aktarılacak.

BAKAN ŞİMŞEK: GENELE YAYILMIŞ SİSTEMATİK RİSK YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı açıklamada "Piyasada yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılan sistemik bir risk söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Sorunlu alanı karantinaya aldıklarını belirten Bakan Şimşek alınan önlemlerin şu anda yeterli olduğunu da sözlerine ekledi.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 4. ANA PİST AÇILDI

İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist açıldı. İstanbul Havalimanı'nın ilk doğu-batı yönlü pisti olma özelliğini taşıyan yeni pistle havalimanındaki toplam pist sayısı 6'ya yükseldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'UÇAK İNEMEZ' DEDİLER REKORDAN REKORA KOŞUYOR

Pistin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni havalimanı kuşların göç yolunu engelliyor dediler, burası rüzgarı buraya uçaklar inemez, burası bataklık buradan uçaklar kalkamaz dediler. Sonuçta ne oldu? Bunlarda hiç vizyon olmadığı ortaya çıktı. Havaalanı rekordan rekora, başarıdan başarıya koşuyor" dedi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA YENİ DALGA

Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla; uyuşturucu soruşturması kapsamında 18 ünlü isim için gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen'in de olduğu 15 isim gözaltına alındı. Gözaltı kararına ilişkin olarak oyuncu Afra Saraçoğlu, yurt dışında olduğunu ve en kısa sürede Türkiye'ye gelerek ifade vereceğini söyledi.

ULUSLARARASI FOREX OPERASYONU: İSRAİL BAĞLANTILI ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

İstanbul ve Muğla'da, yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto yatırım reklamlarıyla dolandırıcılığa yönlendirdiği değerlendirilen yapılanmaya yönelik 286 adrese operasyon düzenlendi. 175 şüpheli yakalanırken, yapılanmanın 2 yılda yaklaşık 13 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. 1 buçuk milyar lira değerinde mal varlığı ile 80 araç ve 12 mülke el konuldu.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'TEN SEÇİM TARİHİ AÇIKLAMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını belirtti. Gürlek, ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya geçileceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesi ile silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. Yargı Paketi'nin ekim ayında Meclis'e gelmesinin planlandığını açıkladı.

TOKİ’DEN YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül – 19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

BEŞİKTAŞ FARKLI GEÇTİ: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 mağlup etti ve turnuvaya iyi bir başlangıç yaptı. Siyah-beyazlı temsilcimizin elde ettiği bu kritik zaferin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi ve Türkiye, listede 9. sırada yer aldı.

İSTANBUL BARAJLARINDA DOLULUK SON 10 YILDA 3. KEZ %40'IN ALTINDA

Öte yandan İstanbul'da baraj doluluk oranları son 10 yılda 3'üncü kez yüzde 40 seviyelerinin altına düşerek, kritik düzeye ulaştı. İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, gerilemede yağış rejimindeki değişimin yanı sıra yaz dönemindeki sıcak ve kurak hava koşullarının da etkili olduğunu söyledi.

GÜLSEN TUNCER HAYATINI KAYBETTİ

'Aşk-ı Memnu' dizisindeki 'Arsen Hanım' karakteriyle geniş çevrelerce tanınan Gülsen Tuncer'den acı haber geldi. Usta oyuncu, 81 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer, 20 Eylül Pazar günü Şişli Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.