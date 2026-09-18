İBB'de 29 şüpheli hakkında ek iddianame
İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında ek iddianame hazırlandı. Hazırlanan ek iddianamenin, devam eden ana dava dosyasıyla birleştirilmesi talep edildi
Giriş: 18 Eylül 2026 - 17:56 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ilişkin devam eden soruşturmalar kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı.
29 sanıklı iddianame ana dava ile birleşmesi talebiyle Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
195 sayfalık iddianamede 12 eylem yer alıyor.
Ayrıntılar gelecek...
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