UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. A Ligi 1. Grup'ta A Milli Takımımız ile birlikte yer alan Fransa'da aday kadro açıklandı.

Teknik direktör Zinedine Zidane'ın belirlediği kadroda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Zidane, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante'yi milli takıma davet etmedi. Fransız teknik adam, aldığı bu kararın sebebini açıkladı.

Zidane, "N'Golo Kante'yi kadroya almadım. Bu bir tercih. Bu takımı ileriye taşıyacak oyuncular var, bunun onun kalitesiyle bir ilgisi yok. Örnek bir futbolcu oldu. Şu an 35 yaşında, benim ise bu takımın başında 4 yıllık bir sürem var. Tercihlerimi bu doğrultuda yaptım." ifadelerini kullandı.

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A Ligi 1. Grup'ta yer alan Fransa, A Milli Takımımız, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek. Fransa ilk maçında 25 Eylül Cuma günü A Milli Takımımız'a konuk olacak.

İŞTE FRANSA MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU: